Heino désire une silhouette de Trump de style allemand.

Il y a quelque temps, Heino a exprimé son désintérêt pour la politique. Cependant, il partage désormais des opinions particulières sur qui il préférerait dans le poste de chef d'État allemand. Selon "Bild", Heino admire l'assurance et l'indifférence face aux critiques de l'ancien président américain Donald Trump. "L'Allemagne a besoin d'un Donald Trump qui apportera des changements sans se soucier des critiques", a déclaré Heino, cité par le journal. "Quelqu'un qui peut s'exprimer fermement et reste ferme, en gardant l'intérêt national à cœur."

Les articles suggèrent que Trump vise un second mandat en tant que candidat républicain à l'élection présidentielle américaine du 5 novembre. Heino pense apparemment que de nombreuses personnes partagent ses vues mais ont peur de les exprimer de peur d'être ridiculisées. "J'ai 85 ans et je ne suis pas dérangé par de telles critiques. Je ne voudrais pas que notre pays fantastique sombre."

En ce qui concerne le débat actuel sur l'immigration, Heino a exprimé son opinion, selon "Bild", que la peur croissante de la criminalité dans les rues allemandes justifie des mesures plus strictes contre les migrants criminels. "Il est grand temps d'agir fermement contre les migrants criminels", a déclaré Heino, cité par le journal. "Pour moi, cela signifie des expulsions massives. Quiconque crée des problèmes dans notre pays devrait partir."

Tout au long de sa carrière, Heino a été impliqué dans des controverses, comme lorsqu'il a enregistré les trois couplets de l'hymne national allemand sur demande de l'ancien ministre-président de Bade-Wurtemberg, Hans Filbinger, de l'CDU, dans les années 1970. Heino s'est défendu en disant que c'était pour des raisons éducatives. Il y a eu également des critiques pour sa performance en Afrique du Sud pendant l'embargo de l'ONU contre l'apartheid dans les années 1980.

En 2021, Heino a suscité des controverses lorsque sa "nuit de la chanson allemande" a été critiquée comme étant "timide" dans sa ville natale de Düsseldorf. Après une discussion avec le maire, Heino a obtenu l'autorisation de poursuivre sa promotion de concert comme prévu.

During a 2019 interview with the Austrian news magazine "Profil", Heino admitted not considering himself a political person. Yet, he voiced his opposition to racism and the AfD, stating that such right-wing leaders had no place in society.

