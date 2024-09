- Heidi Klum se dévoile en première

Il y a environ deux mois avant Halloween, le célèbre mannequin et animatrice de télévision Heidi Klum (51 ans) partage un aperçu de son potentiel costume sur Instagram. Elle dévoile généralement son ensemble final lors de sa fête annuelle d'Halloween le 31 octobre, mais elle suscite les spéculations de ses abonnés avec des indices subtils. "Heidi Halloween commence à prendre forme", a-t-elle légende une courte vidéo montrant une coquille grise-blancireuse et brillante qui ressemble à une armure avec deux ouvertures, probablement pour les jambes.

Cet ensemble pourrait également être destiné à Tom Kaulitz (35 ans). L'époux de Klum se joint souvent à elle dans une transformation élaborée. Par le passé, ils ont fait une entrée spectaculaire avec des costumes assortis à la fête de New York.

Née en Allemagne et animatrice de "Germany's Next Topmodel", Heidi Klum a acquis le titre de "Reine d'Halloween". En 2023, elle a porté un costume de paon surdimensionné, accompagné de dix acrobates vêtus de plumes de paon vertes et scintillantes. Un œuf de paon géant était inclus dans la performance, avec Kaulitz à l'intérieur de la coquille blanche.

L'année précédente, elle a incarné un ver de terre géant, avec un hameçon de pêche à l'extrémité de sa queue arrondie. Kaulitz est intervenu en tant que pêcheur terrifiant, tenant l'autre extrémité de la canne à pêche. Avant cela, Klum s'est transformée en loup-garou, en alien ou en une version plus âgée d'elle-même.

Depuis 2000, la mère de quatre enfants organise chaque année une grande fête d'Halloween. Malheureusement, son célèbre spectacle d'horreur a été reporté en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19.

Heidi Klum, originaire d'Allemagne, est constamment désignée comme la "Reine d'Halloween" en raison de ses costumes extravagants. Malgré les reports de sa fête annuelle d'Halloween en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, elle a réussi à captiver le public avec ses transformations hors du commun.

Lire aussi: