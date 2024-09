Heidi Klum parle des aides sexuelles et des scénarios de jeux de rôle imaginatifs.

Récemment, le top modèle Heidi Klum a révélé qu'elle a besoin d'une garde-robe entière pour abriter sa collection d'articles intimes. Suite à cette révélation, elle a encore révélé plus de secrets sur sa vie intime lors d'un podcast. À l'âge de 51 ans, Klum a discuté du contenu de son placard spécial et des jeux de rôle qu'elle apprécie.

Heidi Klum n'est pas timide lorsqu'il s'agit de ses expériences amoureuses avec son mari, Tom Kaulitz. Dans un épisode de podcast de fin janvier, elle a délicieusement décrit leurs ébats sur un jet privé et la "saucisse allemande" de Tom. La connexion du guitariste, 16 ans plus jeune, avec Klum est décrite comme "infini, fou et passionné". "Il me suffit de le regarder pour être excitée", avoue-t-elle. Klum évoque également son placard dédié à ses sex-toys, qu'elle a révélé plus tôt.

Sur le podcast "Him & Her", elle aborde à nouveau ce sujet et en dit plus. Lorsque la co-animatrice Lauryn lui demande si le placard est organisé par humeur, Klum répond que c'est plus une question de "une humeur", avant de révéler que les articles sont classés par taille. "On peut y trouver des perruques, des tenues, des chaussures, des bottes...", suggère Klum.

Infirmière en jeu

Elle parle également de quand et comment elle utilise ces tenues. Klum se souvient d'une fois où elle s'est déguisée en infirmière lorsque son partenaire était malade. Cependant, son partenaire n'a pas apprécié cette fantaisie. "Je lui ai demandé : 'Comment va mon patient?' et il s'est contenté de rire!", raconte Klum. Elle considère cette réaction comme "un très grand drapeau rouge". Elle avait imaginé le jeu de rôle différemment : "Sois malade et laisse-moi vérifier ton pouls!"

Pendant sa discussion sur le placard coquin sur "Call Her Daddy" en janvier, la fille aînée de Klum, Leni, était en Facetime. Ensemble, elles ont révélé que Leni et ses amies avaient découvert et exploré le placard. "Je ai trouvé ça trop cool", a déclaré Leni, mannequin en herbe. Elles ont même filmé des vidéos des jouets, sans réaliser tout d'abord de quoi il s'agissait. "Je me suis dit : 'Maman, qu'est-ce que c'est que ça? Un microphone?'", se souvient Leni. Sa mère s'est ensuite mise en colère et lui a interdit de fouiner dans ses affaires.

Sur le podcast "Him & Her", Klum discute de l'organisation de son placard spécial, révélant que les articles sont classés par taille et peuvent inclure des articles tels que des perruques, des tenues et des chaussures. Au cours de sa conversation, elle se souvient d'avoir utilisé l'une de ses tenues d'infirmière lorsque son partenaire était malade, mais son partenaire a trouvé la situation amusante plutôt qu'engagée dans le jeu de rôle qu'elle avait imaginé.

Lire aussi: