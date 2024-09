Heidi Klum montre déjà son enthousiasme pour Halloween.

Quelle tenue Heidi Klum portera-t-elle à sa fameuse soirée d'Halloween cette année ? Il semble qu'elle soit pleinement engagée dans les festivités, car elle partage un aperçu de sa tenue effrayante avec ses fans dévoués.

Elle s'est déjà déguisée en Jessica Rabbit, en alien terrifiant, en Fiona, l'épouse de Shrek, en ver de terre et l'an dernier, en paon coloré. Chaque année, Klum s'efforce de surpasser ses précédents costumes pour sa célèbre fête d'Halloween à Los Angeles. Ses préparatifs pour cet événement annuel peuvent prendre plusieurs semaines, et le jour-même, elle passe souvent plusieurs heures à se maquiller. Ses tenues d'Halloween ont acquis une fidèle following, qui attend avec impatience sa transformation annuelle.

Pour attiser l'excitation, Klum publie des images de ses séances de maquillage sur Instagram, une tradition qui suscite toujours la confusion et le débat parmi ses abonnés.

Cette année ne fait pas exception. Il y a quelques jours, la quinquagénaire a partagé une photo d'une grosse paupière menaçante avec la légende "Un indice de ce qui nous attend le 31 octobre... des idées ?". Bien que ses fans aient été intrigués, le post n'a pas vraiment éclairci la nature de son costume.

Récemment, Klum a attisé encore plus les spéculations en publiant une vidéo d'une substance blanche gluante resembling une chrysalide. "Le Halloween de Heidi Klum se prépare", a-t-elle écrit, accompanied de trois émojis fantômes. Malheureusement, Klum a désactivé la fonction de commentaires sur ses publications Instagram depuis des années, donc nous ne pouvons que spéculer sur les discussions parmi ses abonnés.

Quelle option Tom Kaulitz choisira-t-il ?

Le mari de Klum, Tom Kaulitz, est tout aussi important dans les festivités, car il doit porter un costume assorti chaque année. Kaulitz, le guitariste de Tokio Hotel, a partagé ce sort avec ses prédécesseurs Ric Pipino et Seal. Ces dernières années, il a été le pêcheur de Klum's giant worm, Shrek de sa Fiona, et l'astronaute de son alien sanguinaire.

L'an dernier, Klum l'a déguisé en véritable œuf, imitant son costume de paon. Kaulitz a apprécié son déguisement en œuf, comme il l'a mentionné dans le podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" : "Je veux un costume qui soit unique. Pas seulement quelque chose qui est censé être cool, effrayant ou autre. Mais aussi absurde. Un œuf est si absurde que j'ai pensé : c'est parfait." Peut-être que cette année, Kaulitz aura plus de liberté dans ses choix de costume.

L'anticipation pour le costume d'Halloween de Heidi Klum cette année est palpable, avec les fans spéculant sur la base de ses publications cryptiques sur les réseaux sociaux. Ses précédents costumes, tels que Jessica Rabbit et Fiona, l'épouse de Shrek, ont mis en valeur son engagement envers des costumes à la fois fashion et créatifs.

Tout comme Klum, Tom Kaulitz, son mari, participe également aux festivités. Ses costumes uniques par le passé, comme être le pêcheur de Klum's giant worm, ont ajouté une

Lire aussi: