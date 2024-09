Heidi Klum expose un côté potentiellement vulnérable.

La controverse concernant la visibilité des tétons masculins et féminins sur Instagram est un sujet de débat en cours. Ce week-end, Heidi Klum a fait sensation en exhibant les siens, d'abord lors de plusieurs événements à LA, puis sur son compte Instagram. Les règles entourant ces types de publications semblaient varier.

À la soirée des "Candidats aux Emmy" organisée par "The Hollywood Reporter" et un événement syndical d'acteurs à West Hollywood, Klum, âgée de 51 ans, a attiré les regards avec ses choix de tenues audacieux. Elle a porté une mini-robe pailletée avec des imprimés animaliers qui frôlait à peine ses genoux, mettant en valeur sa silhouette en tons dorés, bruns et noirs. Les images capturées lors de l'événement montraient sa robe révélant des vues généreuses sur les côtés.

Sur Instagram, Klum a partagé des photos qui laissaient subtilement entrevoir ses atouts, potentiellement violant leurs directives, intentionnellement ou non. Les directives d'Instagram sur la nudité féminine sont quelque peu restrictives, indiquant qu'elle n'autorise pas l'affichage visible des tétons féminins. Cependant, certaines exceptions sont faites, comme lors de manifestations, de photos d'allaitement et d'images de cicatrices post-mastectomie.

Klum, connue pour sa confiance, a continué à afficher son corps avec un apparent mépris des directives. Bien qu'il soit difficile de déterminer si ses photos Instagram avaient été modifiées pour flouter les tétons visibles, l'une d'elles la montrait en noir et blanc avec Mario Sorrenti, ses tétons étant clairement visibles.

Le centre de transparence de Meta précise que l'art véritable représentant des figures nues, comme les peintures et les sculptures, est autorisé sur la plateforme. Les publications de Klum pourraient servir d'exemples potentiels de ce qui est acceptable et où se situent les limites, encourageant des révisions potentielles des directives pour une plus grande équité et égalité.

La tenue à imprimés animaliers de Klum n'est pas restée enfermée à la pré-soirée Emmy. Elle a également été repérée avec à un événement célébrant le 50ème anniversaire du magazine "People".

Le week-end des Emmy d'Hollywood est chargé d'événements précédant la cérémonie des Emmy Awards en direct, la plus prestigieuse cérémonie de récompense télévisuelle aux États-Unis, prévue pour le dimanche 15 septembre. "Shōgun" est en tête des nominations avec 25, suivi de "The Bear" avec 23.

Les choix de mode audacieux de Heidi Klum lors de la soirée des candidats aux Emmy et ses publications Instagram subséquentes ont suscité des conversations sur les directives d'Instagram concernant la nudité féminine, alors qu'elle laissait subtilement entrevoir ses atouts en défiant ou en violant accidentellement les règles. Malgré un certain floutage dans ses photos Instagram, une image en noir et blanc avec Mario Sorrenti montrait clairement les tétons de Klum, poussant potentiellement les limites de la plateforme.

