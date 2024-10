Heidi Klum est déterminée à éviter de décevoir ses fans d'Halloween.

Heidi Klum se prépare depuis un moment pour Halloween, afin de maintenir l'engagement et l'excitation de ses followers. Elle a confié à People magazine qu'elle est entourée d'individus talentueux provenant de divers domaines tels que les maquilleurs, les coiffeurs, les designers, et bien plus encore. "Je ne veux pas décevoir mes fans d'Halloween, alors j'essaie toujours de trouver quelque chose d'unique et d'inattendu qui les laisse bouche bée ou choqués", a-t-elle déclaré, à 51 ans.

Sur Instagram, elle a suscité l'intérêt en partageant des aperçus de son dernier costume. En septembre dernier, elle a partagé une vidéo d'une structure resembling un char avec des trous pour les jambes et l'a légendée "Le Heidi Halloween commence à prendre forme". Elle n'a pas encore révélé la tenue, mais a laissé entendre à Today.com que 'ce ne sera pas de ce monde' et qu'elle nécessitera beaucoup de prothèses, la rendant claustrophobe rien qu'à y penser.

Heidi a également récemment ouvert son cœur à Today.com au sujet de sa première fête d'Halloween à New York en 2000. Elle était "dans la ville la plus cool de la planète" mais ne savait pas quelle fête choisir, craignant que cela ne soit ennuyeux sans costumes. Alors, elle a décidé : "Si j'organise cette fête, je dois trouver des costumes élaborés et m'assurer que les gens s'habillent, sinon ils ne viendront pas à la fête". Maintenant, ses invités attendent avec impatience de trouver leurs tenues.

Au fil des ans, le top model allemand a captivé tout le monde avec ses costumes exagérés et époustouflants pour les festivals d'Halloween fin octobre. Des moments mémorables incluent sa transformation en paon stupéfiante, son cyborg terrifiant et son personnage de ver de terre géant.

L'attente pour le spectacle annuel d'Halloween de Heidi Klum est palpable, avec des fans impatients de découvrir son costume unique et inattendu. Ses publications Instagram, remplies d'aperçus et d'indices, maintiennent son public engagé et curieux de savoir ce qu'elle portera cette année.

