En vacances sans haut ? - Heidi Klum dit que ce n'est pas un problème

Heidi Klum (51) a passé les dernières semaines sur l'île de rêve des Caraïbes de Saint-Barth avec son mari Tom Kaulitz (34). Elle a régulièrement partagé des photos avec ses fans, y compris de nombreuses images et vidéos en bikini très suggestif ou même complètement topless. Elle a déclaré à "Fox News Digital" avant un spectacle en direct de l'émission de talents américaine "America's Got Talent" : "En tant qu'Américaine, je suis aussi très européenne. J'ai grandi avec beaucoup de nudité à la plage, donc ce n'est pas un grand problème pour moi."

Elle a également insisté : "Ce n'est pas comme si je faisais quelque chose d'inapproprié. J'aime aller à la plage quand il n'y a pas beaucoup de monde. Je me sens comme si je n'offense personne." Elle a également mentionné être sur une île française où "la plupart des femmes sont topless, donc c'est une chose tout à fait normale."

Dans une nouvelle interview accordée à "Style Watch", le magazine de mode du Weekly "People" américain, Klum a déclaré en septembre 2023 qu'elle était très heureuse de son corps. "Je me sens très à l'aise nue." Son endroit préféré pour être topless est dans son jardin. "Je n'aime tout simplement pas les marques de bronzage à cause de tous les différents vêtements que je porte. Je ne veux pas voir de marques de bretelles. C'est très stratégique."

En parlant au "Daily Mail" britannique lors de l'événement "America's Got Talent", Klum a également expliqué que ses vacances topless ont parfois été mal comprises : "J'ai certainement été en Amérique et dans des resorts où j'ai enlevé mon haut - cela fait de nombreuses années - et des gens sont venus me voir et m'ont dit : 'Madame, certaines personnes ici se plaignent, pourriez-vous remettre votre haut s'il vous plaît?' Et j'ai dit : 'Il n'y a personne ici. Qui se plaint?' Je suppose que quelqu'un devait regarder par la fenêtre." Bien sûr, elle remet son haut si on le lui demande.

Le couple a également célébré leur cinquième anniversaire de mariage début août au paradis, comme l'a révélé Klum à "Fox News Digital". "Nous avons eu un excellent dîner, nous avons passé une excellente journée", se souvient Klum. "Être en vacances est simplement magnifique. Quand l'eau est fantastique, le soleil brille, et que tu es avec ton être aimé."

Son mari a raconté une anecdote amusante de leurs vacances dans son podcast avec son frère Bill. "Nous étions sur une plage ventée. Il y avait peut-être 20 personnes éparpillées sur de nombreux mètres", se souvient le musicien. "Heidi et moi regardions alors cet homme faire ces exercices étranges sur la plage. C'était comme un mélange de Taekwondo ou de Jiu-Jitsu. Quelque chose comme un sport de danse-combat. Il voulait montrer son stuff et faire une sorte de danse d'amour."

Leurs regards se sont croisés à plusieurs reprises, et l'homme s'est approché d'eux. Il leur a demandé s'ils étaient un couple échangiste et les a invités à un trio. La plage est connue pour ce genre d'encounters dans le milieu. Tom Kaulitz a alors décliné et expliqué que leurs regards n'étaient que pour ses arts martiaux et non une invitation.

Plus tard, Heidi a mentionné qu'elle aime parfois être topless même pendant ses vacances, mais seulement si la vie privée est assurée.

