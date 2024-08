- Heidi Klum a publié une mise à jour

Heidi Klum (51 ans) partage depuis plusieurs jours sur Instagram de nombreux aperçus de ses vacances paradisiaques avec son mari Tom Kaulitz (34 ans). Certaines séquences la montrent presque nue sur la plage ou en bikini révélateur, tandis qu'une série de photos capture le couple bronzé et souriant face à l'appareil photo. Mais Klum ne prend pas seulement des vacances ; elle travaille également pendant son séjour.

Appel à candidatures

Dans une vidéo Instagram, semble-t-il fraîchement sortie de la douche, elle annonce : "Je suis si excitée. J'ai enfin reçu un email de ProSieben avec les premières vidéos de casting de votre part. Je vais les regarder maintenant." Plus tard, habillée et devant son ordinateur portable, elle lance et arrête une vidéo d'une candidate de "GNTM" et lance un appel à la caméra : "Envoyez-moi votre vidéo. Je suis en vacances, mais je regarde toujours tout. Tout le monde peut se joindre à nouveau, mais vous devez avoir 18 ans", explique la femme de 51 ans. "Peut-être que je vous verrai dans ma saison anniversaire numéro 20, j'ai hâte", ajoute-t-elle. Avec cette invitation, Klum souligne une fois de plus que femmes et hommes peuvent tous deux postuler.

Heidi Klum recherche "L'Allemagne's next Topmodel" depuis 2006. Lena Gercke (36 ans) a été couronnée première gagnante, et une nouvelle saison a suivi chaque année depuis. Surtout depuis la saison 16 en 2021, l'émission de casting a mis l'accent sur plus de diversité. "Maintenant, les téléspectateurs savent probablement que 'GNTM' n'a pas besoin d'être blonde aux yeux bleus. La diversité est très importante pour moi", a expliqué Heidi Klum avant le début de la saison. Dans la saison 17, des mannequins de tailles allant de 1,54 m à 1,95 m, de tailles de vêtements allant de 30 à 54 et d'âges allant de 18 à 68 ont participé à l'émission sous le slogan "Diversité". Des mannequins plus size ont également été inclus dans la saison 18, et dans la dernière saison 19, la règle de genre a été abolie, permettant aux hommes de participer pour la première fois.

Jermaine est le premier vainqueur masculin de l'émission et le premier mannequin masculin en couverture du magazine de mode "Harper's Bazaar". Il a remporté la couverture avec la gagnante Lea et un prix de 100 000 euros. Comme l'a annoncé ProSieben mi-juin, tous les intéressés peuvent postuler pour la nouvelle saison de l'émission de casting de mannequins à l'adresse https://www.redseven.de/gntm20. Le processus de sélection se termine le samedi 31 août 2024.

Heidi Klum mentionne avoir reçu des vidéos de casting de "ProSieben" dans sa vidéo Instagram pendant ses vacances. Dans la dernière saison de "L'Allemagne's next Topmodel", "ProSieben" a annoncé que tous les intéressés peuvent postuler pour la nouvelle saison sur leur site officiel.

Lire aussi: