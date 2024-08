Heidi Klum a peur des rayures brunes.

Pas fonctionnel, mais très sexy : Heidi Klum affiche ses courbes dans un maillot de bain ultra-dévêtu. Cependant, il est coupé si astucieusement que le bronzage pourrait avoir des conséquences optiques.

Est-ce un maillot de bain ou déjà un bikini ? Avec la tenue de plage actuelle de Heidi Klum, qu'elle a fièrement présentée à ses fans sur Instagram, si peu de tissu a été utilisé que cette question est permise. La pièce astucieusement coupée à motif animalier peine à maintenir Hans et Franz, les célèbres seins de Klum, en place. Encore moins de tissu a été utilisé dans la zone intime. Le petit morceau de textile couvrant la zone intime suggère que Klum a passé du temps avec un rasoir auparavant. Il n'y a pas de place pour les poils pubiens dans cette ficelle, si elle mérite même ce nom.

Cela devrait être une source de joie pour Klum, qui est une passionnée de bronzage, car elle pourrait presque bronzer uniformément dans cette tenue révélatrice. Cependant, la façon astucieuse dont le maillot de bain est noué la préoccupe.

"Temps de plage ! Mais je ne suis pas sûre des marques de bronzage," plaisante-t-elle sur Instagram à propos de son look audacieux, qu'elle présente à ses abonnés dans une vidéo avec une démarche digne de "Germany's next Topmodel". En effet, les fines ficelles qui maintiennent le tissu sur les seins et dans la zone intime pourraient créer des motifs intéressants pendant le bronzage.

Anniversaire de mariage seins nus

Pour éviter les marques de bronzage indésirables, Klum s'est déjà promenée sans soutien-gorge et a célébré son cinquième anniversaire de mariage avec son mari Tom Kaulitz simplement seins nus au soleil. Elle a également documenté cela avec une caméra. Consciente que Instagram censure les tétons, elle a au moins couvert sa nudité avec un bras pendant l'enregistrement. Cependant, elle a besoin de ce bras tout de suite pour serrer son mari, qu'elle considère comme "le meilleur" pour elle.

Au fait, elle portait un autre bas de bikini dans sa vidéo actuelle - c'est dire à quel point sa tenue de plage actuelle est révélatrice. L'important, c'est que Klum se soit rappelée d'appliquer de la crème solaire.

