Heidenheim s'engage dans leur expédition européenne contre Chelsea et le côté Erdogan

Un match excitant pour les débutants de la Ligue Europa FC Heidenheim : promu de Bundesliga l'an dernier tiré contre le FC Chelsea, soutenu par un milliardaire, aux côtés de Başakşehir FK lié à la Turquie.

En faisant leurs débuts dans la Ligue Europa, le FC Heidenheim a décroché un tirage au sort fantastique, les préparant à un match à domicile contre les poids lourds anglais du FC Chelsea. Le tirage au sort de cette compétition réorganisée a eu lieu à Monaco. La phase de groupes de la Ligue de Conférence débutera du 3 octobre au 19 décembre, les dates exactes des matchs restant à annoncer.

Après leur victoire palpitante 3-2 en barrage de qualification contre BK Häcken, le FC Heidenheim avait une autre raison de se réjouir. Le champion de la Ligue des Champions en 2012 et 2021, Chelsea, qui lutte en Premier League anglaise, se rendra dans la région de l'Ostalb - le conte de fées continue pour Heidenheim. En plus de Chelsea, l'équipe entraînée par Frank Schmidt accueillera également le club slovène d'Olimpija Ljubljana et le club suisse du FC St. Gallen, tout en se rendant en Turquie pour affronter Başakşehir, un club lié au président turc Recep Tayyip Erdoğan et à son parti AKP, le club écossais Hearts of Midlothian, et le FC Paphos de Chypre.

Finale de la Ligue de Conférence à Wrocław

De manière similaire à la Ligue des Champions, dont le tirage a eu lieu jeudi, la "ligaphase" remplacera la phase de groupes des deux compétitions européennes réorganisées à partir de la saison 2024/25. En Ligue Europa, 36 équipes affronteront huit adversaires, disputant quatre matchs à domicile et quatre matchs à l'extérieur. En Ligue de Conférence, 36 équipes participeront à la "ligaphase", mais contre seulement six adversaires (trois à domicile, trois à l'extérieur). Dans les deux compétitions, les équipes seront classées dans un tableau, les huit premières passant directement aux seizièmes de finale. Les équipes classées de la neuvième à la seizième s'affronteront contre les équipes classées de la dix-septième à la vingt-quatrième en barrages. Les équipes classées vingt-cinquième et suivantes seront éliminées. La finale de la Ligue Europa aura lieu le 21 mai à Bilbao, tandis que la finale de la Ligue de Conférence se déroulera le 28 mai à Wrocław.

