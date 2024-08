Heidenheim passe à la phase de la Ligue Europa

1. FC Heidenheim entre triomphalement dans le groupe de la Ligue Europa Conférence. Lors du match retour des barrages contre BK Häcken, les Swabiens ont lutté et ont réussi à s'imposer 3-2 (1-0) grâce à deux magnifiques buts tardifs de Paul Wanner (84.) et de Mathias Honsak (90+2).

Entraîné par Frank Schmidt, l'équipe a fait preuve de détermination et a décroché l'historique opportunité de passer au groupe de la Ligue Europa Conférence, laissant les fans et le président du club, Holger Sanwald, bouche bée avec une victoire difficilement arrachée contre BK Häcken en Suède. Lors de la première manche, Heidenheim s'était imposé 2-1. "C'est un exploit incroyable dont nous avons tous le droit d'être incroyablement fiers", a déclaré Sanwald. "C'est une étape importante pour notre club. Nous pouvons maintenant simplement savourer cette victoire. Demain, nous serons à Monaco pour le tirage au sort. C'est incroyable."

Avec Paul Wanner et Mathias Honsak qui marquent des buts crucials et spectaculaires en fin de match, FC a célébré deux fois dans les dernières minutes. Auparavant, Marvin Pieringer avait marqué le premier but pour Heidenheim (30.). Cependant, Ziedane Inoussa (59.) et Jeremy Agbonifo (79.) ont renversé la situation en faveur de l'équipe visiteuse de Göteborg. Le FCH attend avec impatience le tirage au sort du nouveau groupe, qui se tiendra vendredi après-midi et comptera 36 équipes. Certains clubs de renom attendent le petit club de la ville d'Ostalb. Les huitièmes de finale de la saison dernière ont déjà rapporté une somme considérable d'environ quatre millions d'euros. L'excitation était palpable sur le Schlossberg avant le premier match européen à domicile de l'histoire de Heidenheim. "Et puis nous commencerons notre tournée européenne", pouvait-on lire sur une grande banderole rouge et bleue dans le stade Voith à guichets fermés, avec 15 000 fans présents.

Des difficultés avec la rotation

Schmidt a apporté plusieurs changements à l'équipe après la victoire 2-0 contre St. Pauli lors du premier match de Bundesliga du promu. Heidenheim a eu du mal à gérer la rotation au début, Häcken semblant plus déterminé mais incapable de créer de verdadero occasions de but contre la solide équipe de Heidenheim.

FC a goûté au succès dès qu'une occasion s'est présentée : Conteh, qui avait marqué le premier but européen de l'histoire du club lors du match précédent, a parfaitement préparé l'occasion, Pieringer a fini avec puissance. La barre transversale a également empêché la tête de Mikkel Kaufmann. Le FCH a conservé le contrôle jusqu'à la mi-temps.

Cependant, après la reprise, le FCH a montré des faiblesses dans sa défense. Inoussa a profité de l'occasion pour réduire l'écart. Le momentum a changé, et Häcken a pressé plus fort sur Heidenheim. Le jeu est resté intense et rempli d'action jusqu'au coup de sifflet final.

