- Heidenheim participe à la Coupe d'Europe

FC Heidenheim a commencé la phase de groupes de la Ligue des Conférences par une victoire palpitante, annonçant de futures soirées européennes. L'équipe de Bundesliga allemande a battu les précédents champions suédois BK Häcken 3-2 (1-0) lors du match retour des barrages. Marvin Pieringer a ouvert le score à la 30e minute, tandis que Zeidane Inoussa (59') et Jeremy Agbonifo (79') ont renversé la situation en faveur des visiteurs. Malgré les buts tardifs des remplaçants Paul Wanner (84') et Mathias Honsak (90+2), les Souabes ont réussi à s'imposer.

Heidenheim avait remporté le match aller 2-1 une semaine plus tôt. Il s'agissait du premier match international à domicile de l'histoire du club, et il y en aura au moins trois autres cette saison. Les adversaires de FCH pour la phase de groupes seront connus vendredi, l'équipe d'Ostalb recevant trois équipes et se déplaçant chez les trois autres.

Premier but européen à domicile pour Pieringer

Pieringer a profité d'une erreur de l'adversaire pour inscrire son premier but européen à domicile après 30 minutes. Mikkel Kaufmann a failli doubler l'avance, mais le gardien de Häcken Peter Abrahamsson a habilement détourné la tête de Kaufmann sur la barre (34').

Peu après la mi-temps, Denis Thomalla a raté une occasion fantastique de mener 2-0 (51'), mais Inoussa a égalisé avec un tir précis. Agbonifo a ensuite pris l'avantage avec une frappe enroulée, mais les remplaçants Wanner et Honsak ont réussi à marquer tardivement pour offrir la victoire à Heidenheim.

Après avoir décroché leur place en phase de groupes de la Ligue des Conférences, FC Heidenheim se réjouit de la perspective de disputer d'autres matchs européens à domicile cette saison. Le but de Pieringer contre BK Häcken en première mi-temps était un moment marquant pour à la fois le joueur et le club.

