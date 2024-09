- Heidenheim est en joie, tandis qu'Augsbourg est confrontée à des défis avec le "compteur de coude sombre"

Frank Schmidt a réuni son équipe en cercle de liesse pour partager quelques mots d'appréciation avant leur défilé victorieux. La foule acclamait bruyamment et scandait "Champions, champions". Suite à une victoire 4-0 (2-0) contre le FC Augsburg en Bundesliga, le 1. FC Heidenheim poursuit son ascension étonnante. L'équipe d'Ostalb a remporté sa cinquième victoire en cinq matchs de la saison.

"We've already secured 15% of the points we'll need by the end," a déclaré le pragmatique habituel, Schmidt, sur DAZN. Cependant, il a également apprécié l'atmosphère exaltante à Ostalb : "Une immense célébration jeudi dernier, et encore aujourd'hui", a-t-il noté en référence à leur récente entrée en Ligue Europa Conférence. "Nous méritons nous aussi de savourer cet instant."

Slotterbeck : "Incroyable"

Entre-temps, le FC Augsburg était mécontent d'une décision de penalty controversée. "Incroyable", a grommelé Keven Slotterbeck à propos de son hors-jeu, qui a été validé par la VAR et a permis à Heidenheim de marquer en début de match. Bien qu'il ait reconnu un certain contact, il a estimé qu'il s'agissait simplement d'une "action de football". "Les arbitres ne semblent plus capables de prendre la bonne décision. C'est tout simplement inacceptable et démoralisant de concéder un but comme celui-ci", a-t-il déploré.

Slotterbeck était encore plus énervé par un incident similaire la semaine dernière, qui n'avait pas abouti à un penalty pour Augsburg, mais cette fois-ci, ils en ont été victimes. "Deux interprétations complètement différentes", a-t-il soupiré. "Nous avons eu un penalty ridicule aujourd'hui, j'aurais pu arracher le micro."

Wanner : Plus fort que jamais

La décision de l'arbitre Martin Petersen était contestable après sept minutes, car Slotterbeck avait touché le ballon avec son bras gauche dans la surface de réparation. Paul Wanner a transformé tranquillement dans le coin inférieur droit (9'). Léo Scienza a ajouté un autre but avec un tir puissant devant 15 000 spectateurs (30'). Adrian Beck (69') et Maximilian Breunig (73') ont suivi.

Schmidt a salué la performance de Wanner, mais a souligné l'importance de l'effort collectif de l'équipe. Wanner et Scienza se sont particulièrement démarqués. Wanner a déjà marqué quatre buts en matchs officiels cette saison. L'an dernier, le jeune homme de 18 ans est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club en Bundesliga. Maintenant, il est également le plus jeune joueur à marquer un penalty dans l'élite allemande.

Heidenheim mène le classement, s'est qualifié pour le prochain tour de la DFB-Pokal et a atteint le tour de groupes de la Ligue Europa Conférence, impatients de jouer contre le FC Chelsea fin novembre. Augsburg, quant à lui, a connu un revers après avoir fait match nul 2-2 contre Werder Bremen lors de leur match d'ouverture.

Les malheurs de Slotterbeck se sont poursuivis

La première mi-temps a été animée, avec Augsburg qui contrôlait le ballon et avait de nombreuses occasions deequaliser. La meilleure tentative de Slotterbeck a heurté la barre (27'). Au lieu de cela, Heidenheim a marqué, et Slotterbeck a reconnu leur "excellente performance".

Les remplacements d'Augsburg, Marius Wolf et le Suisse Ruben Vargas, n'ont pas réussi à inverser la tendance. Au lieu de cela, Beck, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2028, a scellé la victoire. Sa passe, bien sûr, venait de Wanner. Peu après, Breunig a ajouté un autre but.

Le seul bémol pour les passionnés supporters de Heidenheim : le milieu de terrain Lennard Maloney a dû être remplacé à la mi-temps en raison de douleurs au dos.

