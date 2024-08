- Heidenheim commence le voyage de la Coupe d'Europe dans sa phase initiale.

FC Heidenheim décroche une victoire étroite lors de son premier match en Coupe d'Europe, renforçant ses chances de se qualifier pour le groupe de la Ligue Europa Conférence. Le club de Bundesliga de Souabe a battu les précédents champions suédois du BK Häcken en barrage aller, 2:1 (1:1).

Les nouvelles recrues Sirlord Conteh (31e minute) et Leonardo Scienza (65e) ont inscrit les deux buts pour FCH lors de son premier match international. Mikkel Rygaard (36e) a égalisé pour les locaux. Le match retour aura lieu dans deux semaines à l'Ostalb. Avant cela, Heidenheim débutera sa nouvelle saison en Bundesliga contre le promu FC St. Pauli le dimanche précédent (17h15/DAZN).

Schmidt change de tactique - Conteh marque le premier but

L'entraîneur de FC Heidenheim, Frank Schmidt, a opté pour une formation surprise. Seul le capitaine de l'équipe, Patrick Mainka, et l'attaquant Scienza ont conservé leur place après la victoire 4:0 contre FC 08 Villingen en Coupe DFB. Au début, les visiteurs ont eu du mal à s'adapter à la surface artificielle sur laquelle Häcken joue ses matchs à domicile. Mikkel Kaufmann et Mathias Honsak ont tous deux raté des occasions prometteuses sur une pelouse humide.

Trente minutes après le début du match, le nouveau joueur de Paderborn, Conteh, a profité d'une grosse erreur défensive suédoise pour marquer le premier but de FCH en Coupe d'Europe. Peu de temps après, Rygaard a égalisé avec une finition précise.

Le tir vicieux de Scienza scelle la victoire

Dix minutes après la pause, Layouni de Häcken a raté une occasion importante, puis Heidenheim a de nouveau montré son potentiel offensif. Scienza, un nouveau joueur d'Ulm, a envoyé un tir incurvé bien préparé qui a rebondi sur le poteau et est rentré.

Environ 500 supporters ont accompagné FCH en Suède. Lors de sa première saison en Bundesliga, Heidenheim a terminé à une impressionnante huitième place et s'est qualifiée sensationnellement pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.

En deuxième mi-temps, Scienza, un nouveau joueur d'Ulm, a marqué le but décisif pour Heidenheim avec un tir incurvé qui a heurté le poteau et est rentré. Après leur débuts en Coupe d'Europe, Heidenheim débutera sa nouvelle saison en Bundesliga contre FC St. Pauli à l'Ostalb, alors qu'ils cherchent à construire sur leur impressionnante huitième place de leur première saison et à poursuivre leur parcours en barrages de la Ligue Europa Conférence.

