Heather Locklear rejoint ses co-stars de Melrose Place pour une réunion de discussion

Selon People magazine, l'actrice de 62 ans a assisté à plusieurs événements lors du 90s Con Florida à Daytona Beach, en Floride, où les anciens co-stars de "Melrose Place" se sont réunis tout au long du week-end.

Le magazine a rapporté qu'elle a participé à deux tables rondes, se remémorant sa célébrité et évoquant même sa sortie avec Tom Cruise par le passé.

"On est allé danser au Club Lingerie à l'époque, et il était plutôt charmant", a-t-elle mentionné, selon l'article. "J'ai déjà partagé cela, mais il était vraiment attirant."

Elle a également partagé une anecdote sur la façon dont elle a vu sa fameuse chorégraphie de "Risky Business" avant la sortie du film.

"Il a fait ça avant [le film], et j'étais juste là, genre 'Tu arrêtes de danser s'ils sont en bas ?'", se souvient-elle. "J'étais excitée, mais il était courtois."

Locklear a également partagé son expérience en incarnant l'Amanda Woodward rebelle dans la série et a donné des nouvelles d'un prochain remake.

"Tout le monde a accepté de participer. Laura et moi travaillons dessus depuis un moment", a déclaré Locklear. "C'est en phase de discussion. Les affaires et les avocats sont impliqués, et ils veulent aller de l'avant."

Elle était entourée de ses co-stars, dont Josie Bissett, Brooke Langton, Laura Leighton, Grant Show et Daphne Zuniga, lors de la table ronde de groupe.

"Melrose Place" a été diffusé de 1992 à 1999. Le remake est actuellement en développement chez CBS Studios, basé sur la série originale créée par Darren Star.

Un précédent remake de "Melrose Place" a été diffusé sur le CW de 2009 à 2010.

Locklear a été vue pour la dernière fois lors d'un événement public, assistant à la première du téléfilm Lifetime "Don't Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlson Story" en 2021.

