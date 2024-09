HBO est à la recherche d'acteurs pour interpréter les personnages Ron, Hermione et Harry.

Le captivant conte d'Harry Potter et de ses compagnons Ron et Hermione a conquis le cœur de nombreux fans. Bientôt, ces histoires prendront vie sur grand écran une fois de plus, avec le réseau américain HBO aux commandes. La recherche des nouveaux visages pour hériter du monde magique bat son plein, le processus de casting pour une toute nouvelle série se déroulant jusqu'à Halloween.

Selon le magazine "Variety", les acteurs en herbe ont jusqu'au 31 octobre pour soumettre leurs candidatures. Le magazine a également révélé les conditions nécessaires pour le processus de casting.

Intéressamment, cette information a été involontairement divulguée au public un lundi. HBO a vérifié son authenticité auprès du magazine "Variety".

Pour cette production à venir, HBO recherche des enfants âgés de 9 à 11 ans au 1er avril 2025. Le casting appelle également à la diversité, accueillant des candidats de toutes ethnicités et genres. L'annonce déclare : "Nous sommes engagés dans un processus de casting divers et inclusif. Nous vous encourageons à soumettre votre candidature pour chaque rôle, quelle que soit votre ethnicité, votre genre, votre handicap, votre orientation sexuelle, votre identité de genre ou tout autre caractéristique protégée."

Le défi d'audition allemand de Potter

Les aspirants allemands d'Harry Potter, Hermione et Ron ont de quoi se réjouir, mais avec une condition. Les futures étoiles du monde magique doivent résider au Royaume-Uni ou en Irlande. Devenir citoyen britannique ou irlandais à temps pourrait être difficile. Cependant, comme l'ont montré les romans de J.K. Rowling, rien n'est impossible. Pour soumettre sa candidature, les jeunes acteurs doivent soumettre deux courtes vidéos d'auto-presentation.

Les directives de casting précisent que les candidats doivent inclure des détails tels que leur date de naissance, leur taille et leur lieu de résidence. Ils doivent également décrire un membre de la famille, un ami ou un animal de compagnie important.

Soumission de candidature avant le 31 octobre

La date limite de soumission est fixée au 31 octobre. La série est prévue pour être tournée au Royaume-Uni en 2025 et 2026 et comportera sept saisons, adaptant chacune un roman de la série legendary de J.K. Rowling. Une date de sortie officielle n'a pas encore été annoncée. Francesca Gardiner et Mark Mylod ont été nommés producteurs et réalisateurs exécutifs de la série.

Les romans Harry Potter ont été vendus à plus de 600 millions d'exemplaires dans le monde. Entre 2001 et 2011, ils ont été adaptés en films, avec Daniel Radcliffe dans le rôle principal. Les films ont rapporté un chiffre astronomique de 7,2 milliards d'euros.

