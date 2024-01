Hayden Panettiere dit qu'elle aurait aimé en savoir plus sur la dépression post-partum avant de devenir maman.

L'actrice de "Scream VI" s'est entretenue avec Erin Lim Rhodes de E ! News dans l'épisode de vendredi de "The Rundown" et dans une interview candide, elle a dit qu'elle aurait aimé être plus consciente de la dépression post-partum (DPP) avant d'être mère.

"J'aurais aimé savoir qu'il fallait s'en préoccuper", a déclaré Mme Panettiere.

Panettiere a donné naissance à une fille de 8 ans, Kaya, en 2014, qu'elle partage avec le boxeur professionnel Wladimir Klitschko.

Elle a ajouté qu'à l'époque, elle avait l'impression que "quelque chose n'allait pas du tout chez moi".

J'aurais aimé que quelqu'un me dise que ce n'est pas grave si vous donnez naissance à votre enfant et que vous n'êtes pas immédiatement en train de dire "Oh mon Dieu, je t'aime plus que tout au monde en ce moment". C'est normal et ce n'est pas anormal", a-t-elle déclaré.

On estime que la DPP touche plus d'une femme sur dix qui a un enfant. Avec des symptômes similaires à ceux de la dépression, elle est parfois appelée "dépression péripartum" parce qu'elle peut commencer pendant la grossesse et se poursuivre après l'accouchement, selon la clinique Mayo.

La star de "Nashville" a déjà parlé de son expérience de la DPP et de la toxicomanie.

Dans une interview accordée à Women's Health en mars, elle a déclaré qu'elle avait fait face au "désespoir extrême" causé par sa DPP en buvant de l'alcool. Après avoir suivi un programme de traitement en 12 étapes en 2021, Mme Panettiere a ajouté qu'elle avait l'impression d'avoir retrouvé sa confiance en elle.

Panettiere avait déjà suivi un traitement pour la DPP en 2015.

"Je suis reconnaissante de disposer des informations et de l'expérience que j'ai acquises sur la dépression post-partum", a-t-elle déclaré.

Source: edition.cnn.com