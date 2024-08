Hassan remporte le marathon du crime en finale difficile

La Néerlandaise Sifan Hassan est la reine du marathon de Paris. La Néerlandaise, déjà double championne olympique sur piste, l'emporte dans un final haletant. Il y a même contact physique avec sa plus grande rivale dans les derniers mètres.

Sifan Hassan a remporté l'or olympique du marathon après deux médailles de bronze sur piste. La Néerlandaise a remporté la victoire dans un final haletant et difficile en établissant un nouveau record olympique de 2:22:55, devant la détentrice du record du monde Tigst Assefa d'Éthiopie, avec un contact physique entre les deux à l'arrivée. Dans un virage, Hassan a failli être poussée contre la barrière lors du dépassement alors que les coureuses tentaient d'améliorer leur position. La Kenyane Hellen Obiri a remporté la troisième place, gagnant ainsi sa troisième médaille olympique.

Comme à Tokyo, Hassan quitte les Jeux olympiques avec trois médailles. Après le bronze sur 5 000 et 10 000 mètres, elle a maintenant l'or. Au total, elle est triple championne olympique. "Ce n'était pas facile", a déclaré Hassan : "Il faisait très chaud, mais je me sentais bien. Je n'ai jamais lutté aussi dur jusqu'à la ligne d'arrivée comme aujourd'hui. Je n'arrive pas à croire que je suis championne olympique du marathon."

Les marathoniennes allemandes n'ont pas pu rivaliser pour les places de tête lors de la finale des compétitions d'athlétisme des Jeux olympiques. La meilleure coureuse allemande était Domenika Mayer de Régensbourg, qui a terminé 28ème en 2:30:14. Melat Kejeta, considérée comme favorite, a abandonné à la fin de la première moitié de la course difficile. Laura Hottenrott a terminé 38ème en 2:31:19.

Le parcours difficile est passé devant de nombreux monuments, puis a grimpé jusqu'au château de Versailles avant de revenir à Paris. Les pentes ont rendu la course difficile même pendant l'hydratation. La lutte pour les médailles s'est intensifiée à la montée juste avant le 30ème kilomètre. Neuf coureuses étaient encore ensemble après la descente - puis le rythme s'est accéléré de plus en plus.

Le défi initial pour Sifan Hassan dans le marathon était évident, car elle a eu des difficultés à maintenir sa position lors des dépassements, faillant être poussée contre la barrière par ses concurrentes. Malgré cela, Hassan a surmonté les difficultés et a remporté l'or dans un final haletant.

Lire aussi: