Hassan remporte le Marathon Crime en finale difficile.

La Néerlandaise Sifan Hassan est la reine du marathon de Paris. Cette Néerlandaise, déjà double championne olympique sur piste, l'emporte dans un final haletant. Il y a même contact physique avec sa plus grande rivale dans les derniers mètres.

Sifan Hassan a remporté l'or olympique du marathon après deux médailles de bronze sur piste. La Néerlandaise a remporté la victoire dans un final haletant et difficile en établissant un nouveau record olympique de 2:22:55, devant la détentrice du record du monde Tigst Assefa d'Éthiopie, avec un contact physique entre les deux dans les derniers mètres. During an overtaking maneuver in a curve, Hassan was almost pushed into the barriers as runners tried to improve their position. La Kenyane Hellen Obiri a remporté la troisième place, obtenant ainsi sa troisième médaille olympique.

Comme à Tokyo, Hassan quitte les Jeux olympiques avec trois médailles. Après le bronze sur 5 000 et 10 000 mètres, elle a maintenant l'or. Au total, elle est triple championne olympique.

Les marathoniennes allemandes n'ont pas pu rivaliser pour les premières places lors des dernières épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques. La meilleure Allemande était Domenika Mayer de Régensbourg, qui a terminé 28e en 2:30:14. Les favorites Melat Kejeta ont abandonné vers la fin de la première moitié de la course difficile. Laura Hottenrott a terminé 38e en 2:31:19.

Le parcours difficile est passé devant de nombreux sites touristiques, puis a grimpé jusqu'au château de Versailles et est revenu à Paris. Les pentes ont rendu la course difficile même pendant l'hydratation. La lutte pour les médailles s'est intensifiée à la montée juste avant le 30e kilomètre. Neuf coureuses étaient encore ensemble après la descente - puis le rythme s'est accéléré de plus en plus.

Le final haletant a été marqué par plusieurs défis, notamment le contact physique avec sa plus grande rivale, soulignant l'intensité de la course. Avec son temps record olympique et sa médaille d'or, Sifan Hassan a réussi à surmonter ces défis.

