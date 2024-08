- Haseloff et Zieschang plaident pour une mise en œuvre immédiate d'un plan.

Saxe-Anhalt réclame que le gouvernement fédéral réduise l'entrée des Syriens et des Afghans en Allemagne et réévalue les interdictions d'expulsion. Le ministre-président Reiner Haseloff et la ministre de l'Intérieur Tamara Zieschang (tous deux de l'CDU) plaident pour un plan d'action immédiat. Selon cette proposition, le gouvernement fédéral devrait trouver des moyens efficaces pour mettre en œuvre des expulsions et des départs volontaires organisés, notamment des contrevenants et des personnes potentiellement dangereuses, vers l'Afghanistan et la Syrie. Pour protéger sa population, l'autorité allemande doit exploiter toutes les options légales et fonctionnelles disponibles.

L'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) doit examiner toutes les interdictions d'expulsion pour les Afghans et les Syriens tenus de partir, Haseloff et Zieschang insistent également.

En Saxe-Anhalt même, le Bamf a identifié environ 2 450 Afghans et environ 450 Syriens qui ont bénéficié d'une interdiction d'expulsion en raison du pays de destination, alors qu'ils devaient partir. Le gouvernement fédéral doit réévaluer la situation en Afghanistan et en Syrie.

Réévaluer la situation en Afghanistan et en Syrie

"Selon la jurisprudence actuelle, il n'est plus considéré que le retour des Afghans entraînerait des traitements inhumains ou dégradants sans exception ou généralement", a-t-il été mentionné dans le communiqué. "Les expulsions des Afghans masculins en bonne santé sont donc fondamentalement possibles." Cela s'applique également à la réévaluation de la situation en Syrie. Il a été fait référence à des jugements de différentes cours allemandes.

De plus, les deux responsables politiques de l'État réclament que le gouvernement fédéral mette fin à la réunification familiale et mette également fin au programme fédéral de réinstallation pour les Afghans à partir de 2022.

