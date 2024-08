- Haseloff: Doubler le budget sur une "voie planifiée"

Pour l'élaboration du budget jumelé pour 2025/2026, le ministre-président de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU), estime que le gouvernement régional est sur une "très bonne et ordonnée voie". "Tout est calme et stable", a déclaré Haseloff. "La coalition allemande fonctionne."

De nombreux membres de la coalition noire-jaune-rouge s'attendaient à des négociations difficiles pour atteindre un budget équilibré. Le porte-parole du gouvernement a récemment refusé de révéler dans quelle mesure les chiffres d'inscription actuels dépassent les fonds disponibles. La coalition noire-jaune-rouge lutte toujours pour atteindre un projet de budget équilibré. Le ministère des Finances a également refusé de fournir des chiffres spécifiques.

En juin, les inscriptions ont dépassé les fonds disponibles pour les deux années 2025 et 2026 de plus de trois milliards d'euros. Avec les projets financés, les partenaires de la coalition peuvent mettre en avant leurs priorités avant les élections. Auparavant, l'État avait prévu un volume d'environ 14 milliards d'euros par an.

