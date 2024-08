- Haseloff: Doubler le budget sur une "voie planifiée"

Dans l'élaboration du budget double 2025/2026, le gouvernement de l'État, selon le ministre-président de Saxe-Anhalt Reiner Haseloff (CDU), suit "une très bonne et une voie bien ordonnée". "Tout se passe calmement", a déclaré Haseloff. "La coalition allemande fonctionne."

De nombreux membres de la coalition noire-jaune-rouge s'attendaient à des négociations difficiles pour atteindre un budget équilibré. Le porte-parole du gouvernement a récemment refusé de révéler dans quelle mesure les chiffres d'inscription actuels dépassent les fonds disponibles. Au sein de la coalition noire-jaune-rouge, il y a des négociations difficiles pour obtenir un projet de budget équilibré. Le ministère des Finances a également récemment refusé de fournir des chiffres concrets.

En juin, les inscriptions avaient dépassé les fonds disponibles pour les deux années 2025 et 2026 de plus de trois milliards d'euros. Avec les projets financés, les partenaires de coalition peuvent à nouveau mettre en avant leurs priorités avant les élections. L'État avait auparavant prévu un volume d'environ 14 milliards d'euros par an.

