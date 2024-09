Harvey Weinstein subit une opération cardiaque urgente à l'hôpital.

Il a été confirmé que M. Weinstein a subi une intervention chirurgicale liée au cœur et un traitement aujourd'hui, a déclaré Juda Engelmayer, porte-parole de Weinstein, et Craig Rothfeld, consultant en prison, dans un communiqué à CNN lundi.

Ils ont également expliqué : "Comme nous l'avons souligné précédemment, M. Weinstein est confronté à un éventail de graves problèmes de santé qui nécessitent des soins constants."

Une source proche de la situation a révélé que l'intervention chirurgicale s'était bien déroulée. L'audience de Weinstein prévue jeudi reste inchangée sauf si un médecin décide autrement, a ajouté cette source.

Si Weinstein est dans l'incapacité de se présenter en personne, l'audience pourrait être reportée.

L'équipe de défense a été informée en août dernier qu'un grand jury de New York examinait des preuves liées à des allégations de viol contre le producteur de cinéma déchu, Weinstein. Cependant, il est incertain si le bureau du procureur de Manhattan a obtenu un nouveau mandat d'arrêt.

Weinstein, maintenant âgé de 72 ans, a fait face à de nombreux problèmes de santé récemment et a souvent utilisé un fauteuil roulant lors des audiences.

Weinstein a été reconnu coupable en 2020 d'acte sexuel criminel de premier degré et de viol de troisième degré. Il a été condamné à une peine de 23 ans de prison, mais sa condamnation a été annulée en appel en avril.

Actuellement, Weinstein reste en prison à New York tout en faisant appel à une condamnation distincte en 2022 à Los Angeles, où il a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation de viol et condamné à une peine de 16 ans de prison.

Malgré ses problèmes de santé persistants et son temps passé en prison, Weinstein a réussi à trouver des moyens de satisfaire sa passion pour le divertissement, en demandant souvent accès à des films et des émissions de télévision.

During his downtime in prison, Weinstein often immerses himself in various forms of entertainment to pass the time.

