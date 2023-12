Harvey Elliott : "Tout le monde veut parler" du joueur de 18 ans, dit Jurgen Klopp, le manager de Liverpool

Le milieu de terrain, âgé de 18 ans, était titularisé pour la première fois en Premier League avec Liverpool et n'a pas semblé déplacé aux côtés de stars confirmées telles que Jota, Mane, Mo Salah et Virgil van Dijk.

"Tout le monde veut me parler d'Harvey et je comprends tout à fait", a déclaré Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, sur le site Internet du club.

Liverpool a recruté Elliott en 2019 en provenance de Fulham, qui a fait ses débuts avec le club londonien à l'âge de 15 ans.

À l'âge de 16 ans et 30 jours, Elliott est devenu le plus jeune joueur de Premier League de l'histoire en mai 2019, avant de rejoindre Liverpool.

Les deux clubs n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un montant lors de la signature d'Elliott, mais la Commission de compensation du football professionnel (PFCC) a ordonné à Liverpool de payer une somme "record" - qui atteindrait 5,45 millions de dollars - pour l'adolescent en février.

"Selon les règles de développement des jeunes, la PFCC est chargée d'évaluer l'indemnité due pour un joueur qui quitte une académie à la fin de son inscription, si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur le montant", a déclaré Fulham au début de l'année.

"Après une audience complète, la PFCC a décidé que Fulham avait droit à une indemnisation substantielle. L'indemnité (non divulguée) est un montant record pour un joueur de 16 ans et, dans ces circonstances, Fulham est très satisfait et remercie la PFCC pour son examen attentif des arguments que nous avons avancés".

Un talent exceptionnel

Elliott a disputé l'intégralité du match samedi et a effectué 77 touches.

"Quand un garçon de 18 ans joue un match aussi mature, je peux comprendre pourquoi tout le monde s'interrogeait, mais je n'ai pas été surpris qu'il joue comme ça", a ajouté Klopp.

"C'est exactement comme cela qu'il s'est entraîné depuis six ou sept semaines, depuis que nous sommes de retour, depuis qu'il est revenu de prêt. Oui, c'était une bonne chose.

La saison dernière, Liverpool a prêté Elliott aux Blackburn Rovers et Klopp a déclaré que le temps passé par l'adolescent à jouer en deuxième division anglaise avait été déterminant pour son développement.

"C'est un talent extraordinaire", a déclaré Klopp à la BBC. "Le pas qu'il a franchi en Championship a été énorme.

"Il peut jouer à deux, trois, quatre postes - c'est un footballeur très intelligent", a déclaré Klopp.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com