- Hartmann s'assure une fois de plus la position de chef du groupe CDU.

Hartmann a poursuivi à la tête du groupe CDU au Parlement régional de Saxe, obtenant une majorité de 95 % lors de la réunion inaugurale. Il a exprimé l'intention de la faction de poursuivre le travail efficace du mandat précédent au Parlement régional, soulignant l'importance d'un groupe CDU solide pour la stabilité politique, la croissance économique, la sécurité intérieure et les politiques éducatives solides. Hartmann a ajouté que la Saxe est un État libre fantastique et que le CDU a le potentiel de piloter son développement au cours des cinq prochaines années.

Entre-temps, Hartmann s'est préparé aux temps difficiles à venir. Le paysage politique est devenu plus complexe par rapport à il y a cinq ans. "Durante les discussions exploratoires et les négociations de coalition, nous baserons nos stratégies sur les piliers de succès de ce mandat législatif", a déclaré Hartmann. Il a promis de mener les négociations avec pragmatisme, sagesse politique et résilience. Il a reconnu que la coalition à venir ne serait pas une union romantique, mais plutôt son objectif était d'établir un gouvernement fiable pour notre patrie.

Le dimanche dernier, le vainqueur de l'Union saxonne a remporté de justesse l'AfD avec 30,6 % des voix, tout en obtennant 31,9 % des voix au total. Étant donné que Kretschmer, le ministre-président du CDU, refuse de collaborer avec l'AfD et la Gauche, les seuls choix viables pour une alliance de l'Union sont les équipes avec le BSW (11,8 %) et le SPD (7,3 %) ou le BSW et les Verts (5,1 %).

La Commission, faisant partie intégrante du groupe CDU, jouera un rôle crucial dans la construction des stratégies de coalition lors des discussions exploratoires et des négociations. Hartmann a souligné la nécessité pour la Commission de travailler en collaboration avec d'autres partis pour établir un gouvernement fiable qui favorise la stabilité politique, la croissance économique, la sécurité intérieure et les politiques éducatives solides en Saxe.

Lire aussi: