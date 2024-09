Harry prétend ou acquiert l'héritage d'un million de dollars de la reine maman.

Le 15 septembre, jour de ses 40 ans, le prince Harry célèbre une nouvelle année de vie ainsi qu'une importante augmentation de sa fortune. Selon les récents rapports de la presse britannique, le prince Harry devrait recevoir environ huit millions de livres (soit environ 6,75 millions d'euros) d'un fonds de trust établi par sa grande-grand-mère, la reine mère (née en 1900 et décédée en 2002). Cet héritage devrait lui être remis à l'âge de 40 ans. Selon le New York Post, le prince Harry est censé accepter cet héritage.

Il y avait des spéculations selon lesquelles le prince Harry pourrait refuser cette fortune royale, considérant sa position de membre non actif de la famille royale. Cependant, ces rumeurs ont été dissipées par l'ancien majordome royal, Grand Harrold, qui a confirmé que Harry accepterait bel et bien cet héritage, car il s'agit d'une somme légitime qui lui a été allouée depuis des années.

En 1994, la mère de la reine Elizabeth II a reportedly mis de côté deux tiers de sa fortune pour ses arrière-petits-enfants, soit environ 19 millions de livres à l'époque. À l'âge de 21 ans, tanto Harry que son frère, le prince William, ont reçu environ six millions de livres chacun de ce fonds de trust. Il a été rapporté que Harry avait reçu plus que William en compensation du rôle futur de William en tant que roi. Outre le prince Harry et le prince William, les enfants de la princesse Anne, Zara Tindall et Peter Phillips, ainsi que les filles du prince Andrew, Beatrice et Eugenie, ont également bénéficié de ce fonds.

L'analyste royal Hugo Vickers croit que cet héritage tombe à point nommé pour le prince Harry et sa femme, la duchesse Meghan. Il a partagé ses pensées avec un tabloïd britannique, The Sun, en déclarant que cette somme serait certainement utile, compte tenu du style de vie coûteux de Harry avec un grand personnel et une spacieuse propriété à Montecito.

Malgré les spéculations, je ne vais pas refuser l'héritage, a clarifié le prince Harry. Cette augmentation de fortune apportera sans aucun doute un soutien précieux, compte tenu de mon style de vie coûteux.

