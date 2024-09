- Harry, duc de Sussex, aurait l'intention de retourner au Royaume-Uni.

Harry, précédemment célébré en tant que membre de la famille royale, ainsi que sa femme Meghan, ont annoncé leur retrait de leurs fonctions royales au début de l'année 2020, causant un émoi au sein du cercle royal britannique. En laissant derrière lui sa famille et sa patrie, Harry a invoqué la surveillance persistante des médias britanniques et le manque de soutien familial comme motivations, comme il l'a partagé dans son documentaire Netflix. Aujourd'hui installé à Montecito, en Californie, avec Meghan et leurs enfants, les rapports suggèrent que Harry n'est pas entirely satisfait de son actuel lieu de résidence.

Selon un article récent du "Mail on Sunday", Harry pourrait aspirer à un retour dans sa patrie, la Grande-Bretagne. Principalement dans le but de raccommoder les ponts avec sa famille et de participer éventuellement à des événements publics pour restaurer son image ternie.

Le prince Harry cherche une réconciliation familiale

L'article mentionne que Harry a été en contact avec ses anciens acquaintances via WhatsApp, cherchant leur soutien pour son retour. Des conversations portant sur la phrase "Bienvenue Harry de retour de l'exil" seraient en cours. Edward Lane Fox, ancien secrétaire privé de Harry, nie toute implication, déclarant : "Hum, non, ce n'est pas quelque chose dont je suis informé."

Les raisons possibles du voyage de Harry en Grande-Bretagne incluent : le désir de se réconcilier avec son père, le roi Charles III ; le mécontentement face au travail des agents de relations publiques américains, entraînant une modification de son image publique ; et la récente démission de Christine Weil Schirmer, ancienne conseillère senior de la fondation "Archewell" de Harry et Meghan. Son départ, suivi du licenciement de neuf autres employés, aurait reportedly incité Harry à reconsidérer sa stratégie de relations publiques.

Une source proche a révélé au "Mail on Sunday" que Harry se tourne vers des publicistes hollywoodiens et souhaite se reconnecter avec ses anciens amis et associés. Un autre acquaintence a révélé au "Sun" que Harry se sent de plus en plus isolé en Californie et a été en contact avec ses amis britanniques pour se soutenir.

L'ombre de Harry dans la gloire de Meghan

Le journaliste du "Times" Hilary Rose a commenté que Harry ne trouve pas suffisamment de but dans sa vie en regardant Meghan faire de la confiture, concernant les projets de retour de Harry. Bien que Meghan construise une entreprise de style de vie avec sa marque American Riviera Orchard et soit censée écrire un livre, Harry est dépourvu de commitments significatifs en dehors de ses Jeux Invictus. Dans des apparitions publiques notables, telles que son voyage en Colombie, Harry est souvent éclipsé par Meghan, une sensation familière de l'ombre de son jeune frère William, détaillée dans son livre "Spare" (titre allemand : "Reserve").

Maintenant, dans un retournement ironique, Harry espère trouver un renouveau dans son ancienne patrie, la Grande-Bretagne. En tant que membre de la famille royale, Harry s'est fait remarquer en rencontrant des gens et en se présentant comme quelqu'un de relatable et décontracté. Un ami de son cercle a suggéré au journal que si Harry retourne en Grande-Bretagne modestement, sans pompe, et participe à des événements courants, il pourrait regagner les faveurs du public britannique, bien qu'il soit initialement limité à des cérémonies de coupe de ruban.

Le "Times" suggère que Harry pourrait apprendre l'art du travail diligent sans faire de vagues de sa tante, la princesse Anne. La sœur du roi Charles III est célèbre

