Harris vise à corriger le système d'immigration défectueux.

Dans le domaine de la politique migratoire, Donald Trump utilise sa campagne présidentielle pour prendre l'avantage. Son rival démocrate, quant à lui, utilise également un langage fort. En tant que chef d'État, elle vise à aborder cette question sous deux angles.

Kamala Harris a effectué sa première visite frontalière en tant que candidate à la présidence des États-Unis à Douglas, en Arizona, une ville frontalière. Lors d'un meeting de campagne, elle a promis de protéger les frontières en tant que présidente et de réparer le "système migratoire défectueux". Cette visite est opportune alors que la campagne électorale bat son plein et que la question migratoire est au premier plan.

Elle a déclaré : "Le peuple américain mérite un président qui priorise la sécurité des frontières plutôt que les jeux politiques et les ambitions personnelles", faisant implicitement référence à Trump. Harris vise à empêcher la réélection de Trump à la Maison Blanche le 5 novembre grâce à ses politiques migratoires.

Elle prévoit de mettre en place des mesures plus strictes pour fermer certaines parties de la frontière entre les points de passage. Les individus qui traversent illégalement la frontière seront arrêtés, expulsés et interdits de retour pendant cinq ans. Cependant, Harris a souligné que sa politique ouvrirait également la voie à un système migratoire compassionnel. Elle a reconnu le statut des États-Unis en tant que nation immigrée, louant les générations venues de divers coins du monde pour contribuer.

"I reject the false dichotomy that suggests we must choose between securing our border and creating a safe, orderly, and humane immigration system," Harris a dit, affirmant que les deux objectifs sont atteignables.

Trump : Harris transforme les petites villes en "camps de réfugiés détruits"

En tant que Vice-présidente, Harris s'est occupée des questions migratoires, entre autres responsabilités. Trump critique fréquemment sa performance, la qualifiant d'échec. Lors d'un discours, le candidat républicain à la présidence a accusé Harris de laisser entrer des "criminels et des meurtriers" dans le pays, transformant les petites villes américaines en "camps de réfugiés détruits".

La situation à la frontière reste volatile, plusieurs agences luttant pour faire face dans plusieurs régions. Le président américain Joe Biden a récemment renforcé les règles d'asile pour les migrants entrant illégalement du Mexique. Malgré la diminution des traversées de frontière illégales, elles restent à des niveaux historiquement élevés, de nombreux individus choisissant la route de la frontière sud pour échapper à la pauvreté, à la violence et à l'instabilité politique dans leur pays d'origine.

Lors de sa visite à Douglas, Harris a reportedly rencontré des officiels de la Protection des frontières et de l'immigration des États-Unis et inspecté une section d'une clôture frontalière construite entre 2011 et 2012 pendant l'administration Obama. Depuis que le président américain Joe Biden a pris ses fonctions, environ sept millions de migrants ont été appréhendés pour avoir traversé illégalement la frontière entre les États-Unis et le Mexique, selon les données du gouvernement. Ce nombre record a suscité des critiques de la part de l'opposant de Harris, Donald Trump. Cependant, les traversées de frontière illégales ont considérablement diminué depuis que Biden a annoncé la fin de l'interdiction d'asile au début de l'année.

Harris a répliqué aux critiques de Trump en défendant une approche équilibrée de la migration, déclarant : "Je crois que nous pouvons avoir une frontière sécurisée et un système migratoire humain". De plus, elle a mis en avant l'importance d'aborder les causes profondes de la migration, telles que la pauvreté et l'instabilité politique, dans le cadre de sa politique migratoire globale.

