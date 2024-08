Harris soutient l'élimination des taxes sur les pourboires, vantant la politique proposée pour la première fois par Trump

Harris a obtenu le soutien avant le lancement d'un plan économique cette semaine et elle cherche également à rassembler le soutien d'une coalition importante de travailleurs du secteur des services dans l'État-clé de Nevada.

S'adressant à une foule de milliers de personnes lors d'un meeting samedi à Las Vegas, qui comprenait des membres d'un syndicat de travailleurs culinaires locaux, Harris a promis de faire avancer des politiques pour bénéficier aux familles travailleuses, en citant l'élimination des taxes sur les pourboires comme exemple.

"C'est ma promesse à tout le monde ici, lorsque je serai présidente, nous continuerons à nous battre pour les familles travailleuses d'Amérique, y compris pour augmenter le salaire minimum et éliminer les taxes sur les pourboires pour les travailleurs du secteur des services et de l'hôtellerie", a-t-elle déclaré.

Trump, qui a proposé pour la première fois cette idée lors de son propre meeting de campagne à Las Vegas en juin, a accusé Harris de copier sur lui.

"Kamala Harris, dont la période de 'lune de miel' se termine et qui commence à être critiquée dans les sondages, vient de copier ma politique de NO TAXES ON TIPS", a publié Trump sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social. La différence, c'est qu'elle ne le fera pas, elle veut juste ça pour des raisons politiques ! C'était une idée de TRUMP - Elle n'a pas d'idées, elle ne peut que voler chez moi. Rappelez-vous, Kamala a proposé la plus grande augmentation d'impôts de l'histoire - ça n'arrivera pas. FAITES AMÉRIQUE GRANDE DE NOUVEAU !!!"

Après la proposition de Trump en juin, Ted Pappageorge, secrétaire-trésorier du Syndicat culinaire Local 226, a réagi à sa promesse : "Les travailleurs de Nevada sont assez malins pour savoir faire la différence entre des solutions réelles et des promesses de campagne folles d'un criminel condamné."

Harris a reconnu samedi les membres du syndicat présents au meeting, un jour après que le Syndicat culinaire Local 226 ait officiellement endorsed Harris.

La proposition figure parmi les premières politiques notables proposées par Harris depuis qu'elle est devenue la candidate démocrate en tête de liste le mois dernier. S'adressant aux reporters en Arizona plus tôt samedi, Harris a déclaré qu'elle prévoyait de présenter sa plateforme politique cette semaine, en précisant qu'elle serait axée sur "ce que nous devons faire pour faire baisser les coûts et renforcer l'économie".

Le camp de Harris a précisé sa position sur l'élimination des taxes sur les pourboires pour les travailleurs de l'hôtellerie et des services, en déclarant dans un communiqué qu'elle "travaillerait avec le Congrès" sur une proposition qui fixerait des limites de revenu et inclurait des mesures pour prévenir la fraude.

Un responsable de la campagne de Harris a déclaré que son plan pour éliminer les taxes sur les pourboires serait associé à une demande

