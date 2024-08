- Harris s'engage à réduire les impôts pour les personnes à revenu moyen.

Candidate à la présidence Kamala Harris a dévoilé son plan financier lors d'une allocution publique. La candidate démocrate a annoncé des réductions fiscales pour les familles et les individus ayant des revenus modestes à faibles. Dans l'État contesté de Caroline du Nord, la future vice-présidente a détaillé plusieurs autres initiatives visant à soulager les dépenses, notamment pour la classe moyenne, si elle accède à la présidence.

Si elle est élue présidente, Harris prévoit d'instaurer une interdiction nationale des prix excessifs pour les denrées alimentaires de base. Elle a également promis une aide de 25 000 dollars pour l'acompte des primo-accédants à la propriété. De nombreux projets de Harris dépendent de l'approbation du Congrès, une décision qui sera également influencée par les résultats des élections du 5 novembre. Harris n'a pas révélé la stratégie de financement de ces propositions.

"Quelle que soit l'ampleur de leur travail, trop de gens se sentent piégés dans une course qu'ils ne peuvent pas gagner", a déclaré Harris lors de son allocution. Elle a salué les avancées et les améliorations mises en place par le président américain Joe Biden et elle-même, mais a reconnu que leurs effets n'ont pas encore bénéficié à de nombreux Américains. En tant que présidente, elle s'est engagée à donner la priorité à la classe moyenne, leur "sécurité financière, stabilité et respect".

Le républicain Donald Trump accuse constamment Biden et Harris de la hausse des prix aux États-Unis dans sa campagne. "Si vous pensez que les coûts sont élevés maintenant, ils seront cent fois plus élevés si Kamala est présidente pendant quatre ans", a-t-il écrit sur sa plateforme en ligne Truth Social après le discours de Harris. Si la démocrate met en place ses "contrôles de coûts communistes", il y aura une famine et une pauvreté généralisées, a prédit Trump. Les États-Unis ne se remettront jamais de cela.

