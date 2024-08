Harris s'engage à être le président de tous les citoyens américains.

Dans les sondages nationaux récents, Kamala Harris possède une légère avance sur son concurrent. Cependant, elle comprend que l'enthousiasme post-victoire s'estompe rapidement, et elle doit maintenant fournir de la substance. Lors de la convention du Parti démocrate, elle s'engage à être une présidente qui "prend les choses en main et prête attention."

Juste avant son discours très attendu à la Convention nationale démocrate, son équipe a publié des extraits jeudi (heure locale). "Je veux assurer ceux qui ont des points de vue différents : je promets d'être présidente pour chaque Américain," indique-t-il. Son objectif est de tracer "une nouvelle voie."

Cette élection offre à notre nation une rare occasion de laisser derrière elle l'amertume, le scepticisme et les luttes divisives du passé, affirme-t-elle. Le pays a la possibilité d'avancer "non pas en tant que membres de parti ou factions, mais en tant qu'Américains."

Elle entend être une présidente qui "prend les choses en main et écoute, est pragmatique, raisonnable et orientée vers le bon sens," affirment les extraits. Elle soutiendra sans faillir le peuple américain. Dans son discours à Chicago, prévu pour commencer à 04h45 CEST, elle recevra officiellement sa nomination en tant que candidate présidentielle du Parti démocrate.

Les extraits suggèrent également que Harris abordera Donald Trump, le candidat présidentiel républicain, dans son discours. "Ce n'est pas un homme sérieux," indique son script. Cependant, un second mandat de Trump à la Maison Blanche aurait des implications graves. Imaginez l'influence qu'il exercerait - en particulier après que la Cour suprême des États-Unis a jugé qu'il est immunisé contre les poursuites criminelles.

Trump a remporté une victoire significative, bien que partielle, en juillet devant la Cour suprême. Dans la question de savoir si les anciens présidents sont protégés des poursuites criminelles, la cour de Washington a décidé que cela s'applique, au moins, aux actions officielles.

Le pays a besoin du "plan Kamala"

Harris a rejoint la course à la présidentielle tardivement. Ce n'est qu'en juillet que le président américain Joe Biden, après des semaines d'examen de sa capacité à maintenir le poste, a retiré sa candidature et a soutenu Harris comme sa remplaçante. Elle a ensuite été désignée candidate présidentielle du Parti démocrate lors d'un vote électronique en août.

Sa nomination a été officiellement ratifiée lors de la convention de Chicago, et dans son discours de clôture, elle acceptera officiellement sa nomination. Des déclarations programmatiques de sa part sont également attendues. "Les électeurs ressentent déjà la 'vague Kamala'. Maintenant, ils ont besoin du 'plan Kamala'," a déclaré le politologue Larry Sabato de l'Université de Virginie.

La candidature de Harris a suscité un enthousiasme considérable au sein du parti. Elle mène légèrement dans les sondages nationaux, mais l'élection du 5 novembre ne sera pas déterminée par les parts de vote national, mais par les résultats dans les États individuels. Si elle gagne, Harris serait la première femme, la première Afro-Américaine et la première personne d'origine asiatique à devenir présidente des États-Unis.

Le discours de Harris à Chicago sera l'attraction principale de la convention. Au cours des derniers jours, plus de 20 millions de téléspectateurs ont regardé les événements de Chicago à la télévision. Mercredi (heure locale), son candidat à la vice-présidence, Tim Walz, a officiellement accepté sa nomination et a galvanisé une foule enthousiaste pour faire campagne sans relâche pour la victoire de Harris en novembre.

