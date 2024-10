Harris s'éloigne de plus en plus de Biden, car elle intervient continuellement dans ses efforts électoraux.

Elle est continuellement attirée à ses côtés à la Maison Blanche pour les affaires officielles, et il s'immisce constamment dans leurs discussions.

L'équipe de Harris envisage d'introduire de nouvelles initiatives et engagements en tant que présidente, principalement pour mettre en évidence des différences significatives, telles que ses vues plus directes sur les droits à l'avortement et la gestion des problèmes frontaliers au sud.

Selon un conseiller de la vice-présidente, le défi dans un délai aussi court avec si peu de jours restants dans la course est : "Comment communiquer efficacement une différence avec Biden lorsque l'on s'adresse aux électeurs indécis à faible intensité ?"

Se tenir aux côtés du président n'est pas une position de force, l'équipe de Harris le reconnaît, mais établir sa propre identité l'est.

Ni la campagne de Harris ni la Maison Blanche de Biden n'ont convenu de nouveaux événements de campagne conjoints avant l'élection.

Harris souhaite maintenir une certaine distance, affirment ses principaux conseillers, mais pas trop. Elle souhaite fidélité, mais elle veut aussi gagner. Elle prévoit de continuer à s'appuyer sur Biden, qui se rendra à Milwaukee le mardi pour une réunion célébrant les projets rendus possibles par les efforts de l'administration, pour encourager les membres des syndicats ou pour se positionner dans l'État stratégique de Pennsylvania pour les engagements politiques des dernières semaines. Cependant, il n'y a pas de mécontentement dans l'équipe de la vice-présidente quant au voyage à l'étranger de Biden pour un voyage diplomatique d'une semaine en octobre en Allemagne et en Angola, qui n'est pas pressant. Certains souhaitent même qu'il reste plus longtemps.

La préoccupation principale des démocrates dirigeants est de présenter Biden comme un boulet, symbolisant le sentiment inconfortable qui se propage parmi les démocrates que la vice-présidente n'est pas, ou du moins pas encore, là où elle doit être pour assurer la victoire dans moins de quatre semaines. Encore hantés par l'élection de 2016, ils sont déçus et découragés que même maintenant, aucune quantité de remarques incendiaires de Donald Trump, de mensonges, de manque de stratégies ou de problèmes juridiques ne puisse réduire son soutien.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a résumé cette humeur en déclarant : "Je vais aller jusqu'à ma tombe sans comprendre pourquoi, mais je sais que c'est un fait que cette course sera serrée."

L'ancien président et son colistier, le sénateur de l'Ohio JD Vance, essaient de présenter Harris comme l'incumbe, parlant comme si elle avait émis des décrets exécutifs ces dernières années. Gérer cette situation est difficile pour une vice-présidente prise en tenaille entre des électeurs frustrés qui réclament le changement, des républicains qui examinent chaque nouvelle proposition en se demandant "Pourquoi ne l'a-t-elle pas déjà mise en œuvre ?" et un président dont les taux d'approbation augmentent auprès de certains de ses groupes de base.

La visite séparée de Biden et Harris pour évaluer les dommages causés par l'ouragan Helene mercredi est un aperçu de ce qui nous attend : "Chanter la même chanson", comme l'a décrit Biden vendredi - mais rarement apparaître côte à côte.

Cela a été une source de tension : le choix de Biden d'aller en Caroline du Nord plus tôt dans la semaine a obligé Harris à reporter sa propre visite dans un État qu'elle combat farouchement pour gagner.

Aucun problème pour Harris n'est plus épineux que la violence croissante au Moyen-Orient, approchant l'anniversaire des attaques de Hamas du 7 octobre 2023 : avec des centaines de milliers de votes en jeu dans l'État stratégique de Michigan seul, une variété de leaders presse Harris pour se démarquer explicitement de Biden, ont informé CNN des personnes familières avec les conversations. Cependant, ses conseillers comprennent qu'il ne peut y avoir aucun écart entre elle et le président lorsqu'elle est assise à côté de lui dans la salle de situation.

Cependant, l'économie reste le plus irritant pour eux, avec des électeurs qui se plaignent toujours d'une reprise plus forte que ce que la plupart des experts avaient prévu. Biden veut en obtenir le crédit, tandis que Harris veut discuter de la souffrance et de tout ce qui reste à faire sans être critiquée pour la douleur qui s'est produite sous la surveillance de cette administration.

Cela a atteint son point culminant en septembre, lorsque Harris a répondu à la baisse des taux d'intérêt de la Fed en faisant une déclaration sur la nécessité d'une action supplémentaire. Ensuite, ses conseillers ont passé des heures à négocier avec leurs homologues de la Maison Blanche pour réduire un discours de victoire que Biden prévoyait de faire le lendemain, selon une source familière de l'affaire.

Interrogée sur le rôle qu'elle aimerait que Biden joue dans la dernière ligne droite de la campagne de Harris, compte tenu des problèmes en cours en Israël et des frustrations économiques qui résonnent dans son État natal, le Michigan, la représentante Debbie Dingell a déclaré : "C'est une question compliquée."

Dingell, un soutien de longue date de Biden qui sonne à nouveau l'alarme dans son "mur bleu" État, a refusé de s'étendre sur le sujet.

"Je ne suis pas Joe Biden" vs "un joueur majeur dans tout ce que nous avons fait"

La recherche interne de la campagne de Harris sur le débat présidentiel de septembre a identifié que l'un des moments les plus populaires pour la vice-présidente a été lorsqu'elle a déclaré : "Clairement, je ne suis pas Joe Biden."

Vendredi, après des semaines de plaintes de certains jeunes conseillers de la Maison Blanche sur le fait de devoir faire passer les déclarations et idées de politique auprès de la campagne, Biden a pris une approche différente. "Elle a été un joueur majeur dans tout ce que nous avons fait, y compris l'adoption de la législation que l'on nous disait impossible à faire passer", a-t-il déclaré. "Elle a été, et son personnel est imbriqué avec le mien en termes de tout ce que nous faisons."

En mi-septembre, l'initiative de recherche et de sondage démocrate Blueprint a mené une enquête nationale pour évaluer une multitude de déclarations potentielles que Harris pourrait faire concernant elle-même et Biden. Les plus efficaces, selon les sondages, étaient celles qui démontraient une distinction claire entre Harris et Biden, tandis que les moins efficaces étaient celles qui suggéraient qu'une administration Harris construirait sur les réalisations de l'ère Biden.

Mentionner Biden, le sondage a révélé, réduisait le soutien, même si la position revendiquée par Harris était identique.

Ces résultats ont été diffusés parmi les conseillers de Harris.

"Elle n'hésite pas à exprimer ses différences avec lui. Il n'a aucun problème avec ça," a observé Mitch Landrieu, ancien coordinateur de l'infrastructure de la Maison Blanche de Biden et co-président de sa campagne, actuellement dans le même rôle pour Harris. "Ils ont tenté de ternir l'image de Joe Biden et de la relier négativement à Harris, mais ces tentatives n'ont pas réussi car elle n'est pas lui - elle est visiblement plus jeune et femme."

Positionner Trump comme 'le passé épuisé', Harris comme 'l'avenir'

Se démarquer de Trump est moins compliqué que se démarquer de Biden, et les partisans de Harris dans les États clés ont reconnu à CNN que cela pourrait être la seule façon de sortir de ce qu'un d'entre eux a décrit comme "lultime numéro d'équilibriste".

"Il y a une nette différence avec Trump, et plus cette distinction est évidente, mieux c'est pour Harris," a déclaré le gouverneur démocrate de Pennsylvanie Josh Shapiro. "Chaque jour où les gens confrontent le chaos de Donald Trump aux vues et aux valeurs de Harris est une victoire pour Harris."

"Joe Biden a apporté beaucoup à la Pennsylvanie, en particulier en matière d'infrastructure et d'emplois dans l'énergie. Rappelez-vous : sous Biden et Harris, plus de gens ont trouvé du travail qu sous Trump," a ajouté le représentant démocrate Brendan Boyle, allié proche de Biden depuis longtemps représentant un district de la région de Philadelphie.

Boyle a recommandé de se concentrer sur l'avenir, en mettant l'accent sur les points suivants : "Trump a été omniprésent sur nos écrans pendant la dernière décennie, et s'il est réélu, il serait le président le plus âgé de l'histoire. Elle peut légitimement arguer que Trump représente le fardeau du passé tandis qu'elle représente l'avenir."

Le sénateur de l'Arizona Mark Kelly est du même avis, notant que cette distinction a bien fonctionné lors de son récent voyage avec Harris à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, où elle a rencontré des officiels locaux et prononcé un discours qui différait considérablement de tout ce que Biden a fait.

"I believe Arizonans are interested in hearing more about this issue, but in the end, it must be about making sound decisions that impact the community," Kelly said. "I don't think that the president and the vice president will always share the same viewpoint on every issue. I believe she has a smart strategy and she's articulated it effectively there."

Kelly a souligné que Harris a centré sa discussion sur son expérience passée en tant qu'avocate générale d'un État frontalier sur la recherche d'un accord bipartite, ce qu'il a considéré comme réussi.

Ainsi, "I'm not focusing on comparing her to the president," Kelly a dit, "there's a significant distinction between her and Trump on this issue."

Biden réclame le crédit et affirme qu'il n'est pas mesquin

Biden, comme à son habitude, aborde la dernière ligne droite avec un mélange de politique et de psychologie.

Le président reste généralement satisfait de sa décision de se retirer de la course pendant l'été - bien conscient que si Trump gagne, l'avenir de la démocratie américaine pourrait être en danger, et que sa légitimité en tant que personne qui a choisi et qui s'est ensuite effacée pour Harris est en jeu.

Il y a quelques semaines à peine, Biden a dit aux dirigeants de la campagne de Harris qu'il la soutient dans tout ce qu'elle doit faire pour remporter la victoire, selon une source familiarisée avec la conversation.

Pourtant, le mécontentement persiste. Certains cercles à l'intérieur de la Maison Blanche et au-delà estiment que le programme limité de Trump, ses discours décousus et ses erreurs occasionnelles ne sont pas interprétés comme des signes d'incompétence disqualifiante, comme ils l'ont été pour Biden au printemps.

Même ces derniers jours, des conseillers proches de Biden ont dit à CNN qu'ils ont entendu des plaintes selon lesquelles Biden serait dans une meilleure position s'il était resté dans la course.

Des opérateurs et officiels démocrates de premier plan ont éclaté de rire lorsque CNN leur a rapporté ces sentiments, un consultant expérimenté déclarant : "C'est parfaitement ridicule."

Un conseiller principal de Biden a déclaré à CNN que ces sentiments ne sont pas largement répandus à la Maison Blanche.

Le président n'est pas susceptible ou excessivement protecteur quant à la distance que Harris maintient, a expliqué le conseiller, argumentant qu'il continue également de mettre l'accent sur la nécessité de progresser davantage.

"The president is completely committed to assisting the vice president in her campaign efforts," the senior advisor declared. "He has and will continue to travel to battleground states on her behalf to speak about his experiences working alongside Harris as a partner in governance."

L'équipe de la vice-présidente reconnaît qu'aligner sur le président n'est peut-être pas une position politique forte, mais établir sa propre identité est crucial pour Harris. Cela s'oppose à certains conseillers qui souhaitent que Biden reste à l'écart des voyages diplomatiques, car ils estiment que ses déplacements à l'étranger pourraient encore plus éclips

