Harris se prépare pour la confrontation tant attendue avec Trump, alors qu'il adopte une approche moins formelle.

Ce mardi soir, Harris se trouve dans une situation cruciale. Elle s'efforce de se forger une identité distincte aux yeux des électeurs et de maintenir la dynamique favorable qu'elle a connue depuis sa nomination en tant que candidate démocrate cet été.

Le débat au National Constitution Center de Philadelphie servira de première confrontation directe entre Harris et Trump, qui sont engagés dans une course serrée.

Ce débat est une occasion importante pour Harris de montrer aux Américains qu'elle est équipée pour assumer la présidence, une préoccupation qui a surgi parmi les électeurs à mesure que la campagne automnale prend de l'ampleur. Lors d'une pause weekend à Pittsburgh, Harris a exprimé ses vues sur l'unité et le progrès, déclarant : "Il est temps de tourner la page de la division. Il est temps d'unir notre pays, de tracer un nouveau cours."

Cependant, Trump souhaite façonner la perception des électeurs sur Harris de manière négative et stopper sa progression depuis son ascension à la tête du Parti démocrate en juillet. Avant le débat, Harris a réduit l'avance de Trump sur Biden dans les sondages présidentiels qui étaient importants plus tôt dans l'année.

Les deux candidats se présentent comme des champions du changement. Harris se positionne comme une rupture importante avec le passé, une époque dominée par la politique diviseuse sous Trump. Inversement, Trump met en avant le temps de Harris dans l'administration Biden et attribue l'inflation, les taux d'emprunt immobiliers en hausse et d'autres problèmes à elle.

During the CNN debate between Trump and Biden in June, Trump's response to a question about making childcare more affordable was perceived as incoherent, showcasing his tendency to overlook policy details and the practicality of his proposals.

Trump has also levied racist and sexually suggestive attacks against Harris, falsely implying in July that she "happened to turn Black" a few years ago (she's the daughter of Indian and Jamaican immigrants) and sharing derogatory remarks about her past relationship with San Francisco Mayor Willie Brown on social media.

Whether or not Trump resorts to similar comments, and how Harris responds, could significantly impact viewers' perceptions of their encounter on Tuesday.

Moderated by ABC anchors Linsey Davis and David Muir, the debate is scheduled to span 90 minutes. Similar to the CNN debate between Trump and Biden, candidates' microphones will be active during their turns to speak and muted otherwise, according to a deal agreed upon by both campaigns.

These rules have frustrated Harris, who had hoped to utilize her skills as a former prosecutor during any on-stage interactions with Trump. The Harris campaign, however, eventually consented to these conditions in a letter to ABC News.

Course serrée dans les États clés

Le débat a lieu juste avant le début du vote anticipé dans plusieurs États clés. Les sondages suggèrent une course nationale serrée et un match nul dans ces États battleground, tels que la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, l'Arizona, la Géorgie, le Nevada et la Caroline du Nord.

Les deux camps ont concentré leurs efforts sur la Pennsylvanie et la Géorgie, où des sondages récents de CNN ont révélé l'absence d'un favori clair entre les candidats. Si Trump remporte la Caroline du Nord, un État qu'il a remporté deux fois Previously, des victoires en Pennsylvanie et en Géorgie pourraient le propulser au-delà du seuil de 270 grands électeurs, même s'il ne remporte aucun autre État battleground.

Harris a reçu un coup de moral à la fin de la semaine dernière, avec son équipe de campagne annonçant qu'elle avait presque triplé le montant de la collecte de fonds de son adversaire républicain en août - 361 millions de dollars contre 130 millions de dollars de Trump - entrant en septembre avec 404 millions de dollars de fonds pour les deux derniers mois de course vers novembre. Cette somme dépasse largement les 295 millions de dollars que la machine politique de Trump affirme avoir en réserve.

Un sondage New York Times/Siena College publié dimanche, cependant, a souligné l'importance de la bataille pour définir Harris. Le sondage, tout en montrant une course nationale serrée, a suggéré qu'une partie importante des électeurs ont encore besoin de plus d'informations sur la vice-présidente : 28 % des électeurs probables ont déclaré qu'ils avaient besoin de plus d'informations sur Harris, tandis que seulement 9 % ont exprimé des sentiments similaires envers Trump.

Le sondage a également fourni des signaux d'avertissement potentiels pour Harris. Tandis que 61 % des électeurs probables pensent que le prochain président devrait symboliser un "changement important" par rapport à Biden, seulement 25 % ont exprimé cette opinion sur Harris, tandis que 53 % l'ont fait sur Trump.

Le même sondage a montré que 47 % des électeurs probables considèrent Harris comme trop libérale, Despite her recent efforts to moderate, compared to 32 % who deemed Trump too conservative.

Préparation au débat de Pittsburgh

Les deux candidats ont adopté des stratégies contrastées à mesure qu'ils se préparent pour leur affrontement de mardi.

Aucun candidat à l'élection présidentielle moderne n'a participé à plus de débats télévisés d'élection générale que Trump. Harris et son équipe ont méticuleusement analysé les six débats télévisés - trois chacun avec Hillary Clinton en 2016 et Biden en 2020 - en préparation de son tour sur scène.

Dans les jours précédant le débat, Harris s'est immergée dans des chambres d'hôtel à Pittsburgh, limitant ses apparitions publiques. Cependant, ses adjoints ont informé les reporters qu'elle avait médité sur un débat contre Trump depuis juillet, lorsque Biden a officiellement mis fin à sa candidature à la réélection.

"I think the voters deserve to witness the contrast that exists within this race on a debate stage," Harris stated to reporters last month. "I'm prepared. Let's proceed."

Elle a lu des écrits sur les commentaires, les vues et même les insultes de Trump à son égard, ont révélé ses adjoints, et s'est familiarisée avec la façon dont Trump a interagi avec ses deux adversaires démocrates précédents, en particulier Clinton.

Harris a beaucoup discuté avec à la fois Clinton et Biden de l'affrontement contre Trump, espérant en tirer le meilleur parti de leur expérience.

Elle a commencé à faire allusion à sa stratégie envers Trump avant que sa nomination ne soit officielle, déclarant à une foule à Atlanta en fin de juillet : "Si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi en face."

Selon son équipe, la stratégie de Harris ne consiste pas seulement à tenir tête à Trump, mais à montrer qu'il est temps pour le pays de tourner la page de son époque. Les attaques de Trump sur les questions raciales sont attendues et devraient être considérées comme de vieilles tactiques répétitives, comme Harris l'a déclaré lors d'une interview avec CNN il y a un mois.

Contrairement à d'autres candidats qui semblent détester les répétitions de débat, Harris se lance dans des séances de simulation approfondies contre un Trump de substitution, Philippe Reines, un ancien conseiller de Clinton, et se prépare comme elle le faisait lorsqu'elle était procureur.

Karen Dunn, une avocate de Washington qui aide les candidats démocrates à se préparer aux débats depuis plus de dix ans, dirige ces séances de pratique pour Harris. Dunn, qui a travaillé avec Clinton avant ses rencontres avec Trump en 2016, a fait la connaissance de Harris lorsqu'elle l'a préparée pour le débat avec le Vice-président Mike Pence en 2020.

"Monsieur le Vice-président, je parle. Je parle", a déclaré Harris lors de ce débat, une phrase qui pourrait se répéter si elle est interrompue lors du prochain débat.

La méthode laxiste de Trump

Récemment, Trump a lancé des piques contre Harris à propos de sa préparation, affirmant que sa propre performance ne sera pas correctement évaluée.

"Si je lui fais mordre la poussière lors du débat, ils diront que Trump a subi une humiliation ce soir", a déclaré l'ancien président lors d'un meeting dans le Wisconsin.

Trump, qui ne croit pas en la nécessité de préparer formellement des débats comme des simulations, a rencontré des conseillers, des experts et des alliés pour se préparer.

Les "discussions de politique" - la version de Trump de la préparation au débat - sont similaires à celles qu'il a eues avant son débat du 27 juin avec Biden, selon des sources familières avec les réunions.

Jason Miller, conseiller principal de Trump, a organisé ces réunions, qui ont inclus des séances avec Stephen Miller, le conseiller en politique de la campagne de Trump Vincent Haley, et l anciens député démocrate Tulsi Gabbard, entre autres.

Les séances ont porté sur l'affinement de la communication de Trump sur divers sujets, tels que l'économie, l'immigration et la démocratie américaine dans son ensemble.

La campagne de Trump a intentionnellement organisé des événements dans les semaines précédant le débat, comme un discours politique à l'Economic Club of New York et un town hall avec Fox News, pour aider Trump à affiner son message.

Les personnes proches de Trump pensent que l'un des aspects les plus cruciaux de son débat avec Harris est de l'empêcher d'être excessivement agressif envers elle et de s'assurer qu'il adopte le ton juste. Comme lors du débat du 27 juin avec Biden, les conseillers et alliés de Trump l'ont exhorté à se calmer sur scène.

Cependant, de nombreuses personnes admettent en privé que cela sera encore plus crucial cette fois-ci. Non seulement Harris est plus populaire que Biden à l'époque, mais c'est aussi une femme, et certaines attaques auront un effet différent, disent-ils.

Gabbard, qui a récemment soutenu Trump, a été essentielle à cet égard. Gabbard, l'une des candidates à l'investiture démocrate en 2020 qui a interrogé Harris sur le débat, a travaillé avec Trump pour l'aider à comprendre le style de débat de Harris.

Les conseillers de Trump ont suggéré qu'il devrait se concentrer spécifiquement sur la piqûre de Harris sur les questions où elle a changé de position.

"We want to keep him directed at hitting her record", a déclaré un conseiller. "On fracking, on her flip-flops, and show that she's just as accountable for the Biden administration's failed policies as Biden is."

Celles et ceux qui préparent Trump ont également dirigé

