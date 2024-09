Harris se prépare pour la confrontation politique la plus importante de sa carrière dans le débat contre Trump.

La vice-présidente a relancé l'élection de 2024 suite à la décevante performance de Joe Biden lors de son débat contre Trump sur CNN, qui l'a conduit à abandonner sa candidature à la réélection. Elle a réussi à réintégrer plusieurs États clés dans la course électorale et a suscité des espoirs de renversement spectaculaire dans une course souvent considérée comme perdue pour les Démocrates.

Cependant, malgré avoir réussi à unir son parti et à se positionner en tant que nouvelle voix du changement générationnel, elle n'a pas encore trouvé de voie fiable pour atteindre les 270 grands électeurs nécessaires pour la victoire. En fait, si l'élection avait eu lieu ce jour-là, Trump, qui a survécu à une tentative d'assassinat et à de nombreuses inculpations criminelles, aurait encore pu émerger victorieux.

Les débats présidentiels ont généralement peu d'influence sur les résultats électoraux, mais la soirée de mardi offre une dernière occasion à Harris de présenter des arguments qui pourraient freiner la spectaculaire remontée de Trump.

À Philadelphie, elle devra faire preuve de ses capacités rhétoriques qui ont été critiquées pendant sa vice-présidence mouvementée. Si elle a montré des aptitudes dans les débats et les audiences du Sénat, elle a eu des difficultés à articuler des politiques claires et à répondre sous pression dans des situations spontanées. Sa décision de n'accorder qu'une seule interview majeure aux médias depuis son investiture en tant que candidate démocrate, lors d'une apparition sur CNN le mois dernier, a accru les attentes pour sa performance. Ce sera son premier débat depuis sa confrontation avec l'ancien vice-président Mike Pence en 2020.

Un contraste dramatique sur scène

Tandis qu'elle tente de devenir la première femme noire et d'origine sud-asiatique à la présidence, Harris partagera pour la première fois la scène avec un concurrent qui n'hésitera pas à tout faire pour remporter la victoire et qui a un historique d'exploitation des stéréotypes raciaux et de genre à des fins politiques. Trump a remis en question son intelligence, sa race et a promu des sous-entendus sexuels à son sujet sur les réseaux sociaux. Cependant, Harris a décidé de ne pas tomber dans ses pièges. Lors de son interview sur CNN, elle a refusé de répondre aux commentaires de Trump sur la race, les qualifiant de "vieille tactique usée" et demandant la question suivante.

Harris a moins d'expérience politique à un niveau élevé que Hillary Clinton ou Biden lorsqu'ils ont affronté Trump lors de débats présidentiels. Certains membres de son parti ont même remis en question son potentiel en tant que plus forte candidate démocrate pour une ère post-Biden.

Mais mardi, Harris a l'occasion de dissiper les doutes sur son acuité politique et de poser les fondations pour sa course jusqu'au 5 novembre.

Une campagne qui a mis l'accent sur la prudence et la minimisation de l'exposition publique non scénarisée pour la vice-présidente se retrouve face à un moment sans issue à la télévision nationale. Les conséquences d'un échec sont importantes, car elles pourraient ouvrir la voie à un ancien président puissant qui a cherché à subvertir la démocratie américaine après l'élection de 2020 pour monter une présidence motivée par la "vengeance". Les enjeux pour les Démocrates ont été clarifiés samedi lorsque Trump a promis sur les réseaux sociaux de poursuivre et d'emprisonner les responsables des élections, les opposants politiques, les donateurs et d'autres qu'il accuse de "tricher" lors de l'élection.

Malgré les défis, une performance réussie mardi soir pourrait offrir à Harris une plateforme pour convaincre les électeurs indécis dans les États clés stratégiques qu'elle possède des plans viables pour améliorer leur vie. Un sondage New York Times/Siena College publié ce week-end a révélé de telles opportunités, indiquant que 28 % des électeurs probables voulaient en savoir plus sur la vice-présidente, tandis que seuls 9 % s'intéressaient au candidat républicain.

Harris a visiblement réfléchi aux stratégies pour attirer ces électeurs. Elle a, par exemple, montré plus de préoccupation pour leurs défis économiques que Biden, dont les commentaires défensifs concernant l'inégalité de la reprise post-pandémique se sont transformés en un handicap. Harris a promis de s'attaquer à la "hausse des prix" des denrées alimentaires, de fournir jusqu'à 25 000 dollars de soutien pour les primo-accédants à la propriété et d'améliorer l'accessibilité au loyer.

Dans un contexte plus large, elle offre aux électeurs la possibilité d'éviter le chaos, l'amertume et le bouleversement politique qui ont caractérisé le premier mandat de Trump et que ses déclarations de plus en plus virulentes suggèrent qu'il ne ferait qu'empirer en cas de second mandat.

Les défis de Harris lors du débat

Cependant, pour remporter le débat, la vice-présidente doit surmonter trois obstacles importants.

— Elle doit maintenir un équilibre entre la réfutation de la salve de attaques et de mensonges attendus de Trump tout en mettant en avant son message. "Je pense qu'il va mentir et il a un mode opératoire qu'il a utilisé par le passé, que ce soit ses attaques contre Barack Obama ou Hillary Clinton", a déclaré Harris lors d'une interview radiophonique sur "The Rickey Smiley Morning Show" diffusée lundi. "Ce que je vais souligner, c'est ce que nous – tant de gens – savons, et Certainly, as I’m traveling the country in this campaign, he tends to fight for himself, not for the American people."

— Harris doit également naviguer dans le paradoxe inhérent à sa campagne – promettre le changement et le renouvellement tout en étant associée à une administration impopulaire qui est critiquée par Trump pour de nombreux problèmes qu'elle propose de résoudre, notamment les prix élevés des denrées alimentaires et du logement.

Dans une bataille similaire, Harris doit essayer de combler l'écart avec Biden sur deux questions cruciales que les électeurs considèrent comme essentielles et où elle est généralement en retard sur Trump dans les sondages : la gestion de l'économie et de l'immigration. Trump a eu du mal à démentir Harris depuis qu'elle est entrée dans la course, mais sa stratégie marketing consiste à critiquer à la fois Biden et Harris pour avoir aggravé les difficultés économiques touchant la classe moyenne. Dans un mémo publié lundi, l'équipe de Trump a déclaré : "En tant qu'avocate principale de Bidenomics, elle doit convaincre les électeurs que Bidenomics fonctionne, malgré tout ce qui est plus cher qu'avec le président Trump."

— Harris devra également contrer les attaques attendues de Trump sur ses incohérences politiques, telles que l'exploitation des gaz de schiste et le contrôle des frontières, qu'elle a soutenues lors de sa brève campagne démocrate en 2019. Dans une interview avec Dana Bash sur CNN, Harris a déclaré que si ses stratégies avaient évolué, ses "valeurs étaient restées constantes". Elle a justifié, par exemple, qu'elle pensait maintenant qu'il était possible de lutter contre le changement climatique sans interdire l'exploitation des gaz de schiste, cherchant ainsi à adoucir sa position sur un sujet qui pourrait lui nuire en Pennsylvanie, un État clé. Cependant, cette position donne à la campagne de Trump de quoi affirmer qu'elle reviendrait à sa position initiale si elle accédait au pouvoir.

L'équipe de Trump n'a pas caché son mépris pour l'habileté politique de Harris et pense que sa performance sera plus proche de ses erreurs initiales pendant sa vice-présidence que de sa performance accomplie, mais scénarisée, à la convention démocrate. Trump a déclaré, par exemple, la semaine dernière : "Je la laisserai parler."

Cette déclaration représentait l'une des plus modérées de Trump envers Harris alors qu'il cherchait à intensifier ses attaques contre sa concurrente. Mais Anita Dunn, ancienne conseillère de Biden qui a aidé à préparer le président pour le débat de juin, a déclaré que la nouvelle candidate démocrate était prête à faire face à tout ce que Trump pourrait lancer.

"Il dira n'importe quoi – c'est Actually the issue – not to get lost in those rabbit holes," a déclaré Dunn à CNN's Erin Burnett lundi. "Il dira n'importe quoi – ça n'aura peut-être pas de sens; ça sera peut-être totally incoherent, mais il le dira avec beaucoup de conviction. Et donc, connaître son plan de jeu, ce qu'elle veut transmettre aux Américains, est vital," a ajouté Dunn.

"I believe the vice president will be fully prepared to do that."

Malgré les défis qu'elle doit relever, la vice-présidente Kamala Harris a une occasion cruciale mardi soir pour dissiper les malentendus sur son habileté politique et démontrer ses capacités en tant que candidate à la présidence. Sa performance pourrait aider à convaincre les électeurs indécis dans les États clés et dissiper les doutes sur sa capacité à gérer l'économie et l'immigration, deux questions cruciales pour les électeurs. Cependant, elle doit faire face à une salve d'attaques et de mensonges de Trump, maintenir un équilibre entre la réfutation et le message, et aborder les incohérences politiques de son passé.

Après avoir été critiquée pour sa vice-présidence inégale et son expérience politique moins importante que les anciens candidats à la présidence, Harris a maintenant l'occasion de faire preuve de ses compétences en débat et de générer un soutien pour sa course vers le 5 novembre. Si elle peut réussir à surmonter ces obstacles, cela pourrait ouvrir la voie à un retournement de situationremarkable dans le paysage politique, potentiellement en lui permettant de remporter les 270 grands électeurs nécessaires pour la victoire.

