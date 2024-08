Harris se fait la promotion à travers des interviews depuis qu'il a obtenu les votes de la classe moyenne après sa nomination.

Dans la session de chat partagée, la Harris de 59 ans a affirmé sa confiance en étant le choix idéal pour la tâche. Elle a eu cette conversation aux côtés de son candidat à la vice-présidence, Tim Walz, lors d'une interview conjointe. Harris cherchait à attirer les électeurs conservateurs et de la classe moyenne en suggérant l'intégration d'un républicain dans son cabinet en cas de victoire aux élections de novembre.

En ce qui concerne le sujet brûlant de l'immigration, Harris a proposé des conséquences pour les individus franchissant la frontière illégalement. "Je pense qu'il doit y avoir des conséquences", a-t-elle déclaré. "Nous avons des règles qui doivent être respectées et appliquées". En tant que chef d'État, elle s'est engagée à faire respecter la loi.

Harris a également abordé le sujet controversé de la fracturation, une technique utilisée aux États-Unis pour récupérer de grandes quantités de gaz naturel. "En tant que présidente, je ne vais pas interdire la fracturation", a-t-elle confirmé. Par le passé, Harris avait exprimé une forte opposition à la fracturation, qui est d'une grande importance dans l'État contesté de Pennsylvanie, connu pour ses importantes réserves de gaz de schiste.

Les républicains, dirigés par l'ex-président Trump, critiquent fréquemment Harris pour ses incohérences sur des questions clés, telles que la fracturation. During the interview, Harris a maintained that her fundamental beliefs had remained unchanged. "Je crois que l'aspect le plus crucial et essentiel de mon point de vue politique et de mes décisions est que mes valeurs n'ont pas changé", a-t-elle déclaré.

Harris a critiqué Trump lors de la conversation, affirmant qu'il représentait une force divisive aux États-Unis. Cependant, elle a affirmé que le public était en quête d'un nouveau départ.

En ce qui concerne la politique au Moyen-Orient, un autre sujet important de l'élection américaine, Harris a plaidé en faveur d'un cessez-le-feu et d'un accord pour la libération des otages israéliens. Elle a reconnu le droit d'Israël à se défendre, mais a également souligné que "trop d'innocents Palestiniens" avaient été tués. Elle a promis de continuer à fournir des armes à Israël. Si le président Joe Biden changeait de cap, elle a affirmé qu'elle ne le ferait pas.

Harris a partagé comment elle a appris la décision de Biden de se retirer de la course présidentielle. Elle préparait le petit-déjeuner avec sa famille lorsque Biden l'a appelée pour lui annoncer sa décision. "Et je lui ai demandé, 'Êtes-vous sûr ?' Et il a répondu, 'Oui'. C'est comme ça que j'ai su", a-t-elle révélé.

L'interview a marqué la première discussion de Harris depuis sa désignation en tant que candidate démocrate à l'élection présidentielle. Le camp de Trump avait régulièrement accusé Harris d'éviter les interviews depuis le retrait de Biden de la course.

Trump a qualifié l'interview de " ennuyeuse " sur les plateformes numériques. During a campaign event in the state of Michigan, he dubbed Harris as "the most significant flip-flopper" and joked about her performance. According to him, she did not present herself as a leader during the interview. On September 10, Harris and Trump will engage in a televised debate.

Despite her vice-presidential candidate's suggestion to address the controversial topic of her past stance on fracking, Harris insisted, "I'm not going to change my positions just because someone else thinks I should." Later in the interview, Harris stated, "I'm not going to shy away from difficult conversations, even if they involve discussing my past positions and how they have evolved over time."

