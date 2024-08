Harris s'appuie sur les pièges de son bureau et le propre livre de jeu de Trump pour gagner la Maison Blanche

Dans sa quête pour vaincre Donald Trump, elle suit également un chapitre du propre livre de l'ex-président - et attire ainsi son ire.

Elle n'est pas simplement montée sur scène pour l'un de ses plus grands meetings de l'année la semaine dernière à Détroit. Au lieu de cela, son équipe a laissé la tension monter alors qu'Air Force Two se rapprochait lentement de l'aéroport bondé, les accents de Beyoncé "Run the World" pulsant dans l'air.

La chorégraphie était similaire à celle des événements que Trump organisait en tant que président, sa chanson d'entrée "God Bless the USA" remplacée par un autre titre de Beyoncé, "Freedom", alors que Harris sortait de son avion.

Pourtant, pour les démocrates, c'était un niveau d'enthousiasme - et de mise en scène - qu'on n'avait pas vu depuis des années.

"On a un ticket chaud", a déclaré Danielle Tucker, une démocrate fidèle, en prenant la scène alors qu'elle et ses amis attendaient l'entrée de Harris et de son colistier Tim Walz lors du meeting de la région de Détroit. "On a un ticket qui nous apporte de la joie - avant, c'était juste beaucoup de ténèbres."

Utiliser l'optique présidentielle n'est pas nouveau pour un candidat à la réélection. Pendant son premier mandat, Trump a organisé des meetings à travers le pays à bord (d'un avion slightly plus grand) Air Force One. Les avions bleu et blanc iconiques, ornés des mots "États-Unis d'Amérique", transmettent sans précédent le pouvoir de l'incumbence.

Même hors de la présidence, Trump a cherché à utiliser l'imagerie présidentielle pour conveying a sense of authority. Son équipe appelle son Boeing 757 privé "Trump Force One". Les mots "ancien président" sont presque jamais utilisés par ses conseillers, qui le désignent par 45, pour son ordre dans la ligne des présidents américains.

Le colistier de Trump, le sénateur de l'Ohio JD Vance, a cherché à utiliser un moment d'imagerie exécutive cette semaine lorsqu'il a traversé une piste d'atterrissage au Wisconsin pour observer de près Air Force Two. Il a déclaré aux reporters qu'il "voulait vérifier mon futur avion" et a publié plus tard une photo de lui marchant loin de l'avion blanc et bleu familier.

Poser les fondations

Alors que Harris cherche à devenir la première femme à servir en tant que commandant en chef américain, permettre aux électeurs de la voir dans un rôle puissant est une partie centrale de la stratégie pour l'élire à un rôle encore plus puissant.

"On va y arriver !" a déclaré Harris à une foule vendredi soir en Arizona, baignée d'applaudissements tonitruants à la fin de sa semaine de campagne dans les États clés. "On va y arriver !"

Même avant la décision de Biden de se retirer de la course, Harris était une présence régulière aux côtés de Biden lors des événements officiels. Elle l'a rejoint pour accueillir les gouverneurs démocrates à la Maison Blanche et a été sur la ligne pour ses conversations téléphoniques avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Lorsque Netanyahu était en visite à Washington le mois dernier, elle l'a accueilli pour une rencontre séparée dans son bureau - ce qui n'est pas inhabituel pour un chef d'État visiteur. Ensuite, cependant, elle est sortie pour faire sa propre déclaration aux médias, devant une rangée de drapeaux américains.

L'équipe de Harris est prête pour des moments impromptus pour mettre en valeur son rôle existant à la Maison Blanche. Dans les heures suivant l'échange de prisonniers multicontinent avec la Russie, Harris a fait des remarques de dernière minute sur une piste d'atterrissage à Houston à partir d'un pupitre portant le sceau vice-présidentiel, un stand qui n'est généralement pas vu à l'aéroport lorsque le président ou le vice-président voyage.

Harris a affiné ses compétences politiques de différentes manières depuis son entrée à la Maison Blanche aux côtés de Biden en 2021. Après un début quelque peu rocailleux, marqué par des histoires de dysfonctionnement interne, son opération s'est stabilisée. Elle voyage fréquemment pour promouvoir les priorités de l'administration et rencontrer les officiels locaux pour des tables rondes.

L'énergie avec laquelle elle a remporté la nomination démocrate a impressionné de nombreux membres du parti, qui s'étaient habitués à regarder les apparitions de Biden avec une préoccupation persistante pour les dérapages verbaux ou physiques.

Trump prend notice

La stratégie de Harris n'est pas particulièrement risquée. Elle n'a pas encore accordé d'interview, bien qu'elle ait déclaré jeudi aux reporters qu'elle avait demandé à ses conseillers de programmer une interview avant la fin du mois. Contrairement à Trump, dont les discours durent plus d'une heure avec des tangentes fréquentes, elle est une présence scriptée sur scène.

Cela n'a pas diminué l'enthousiasme parmi ses grands foules de supporters, qui ont déjà accueilli Harris en Géorgie, en Pennsylvanie, au Wisconsin, au Michigan, en Arizona et au Nevada. Dans le Wisconsin la semaine dernière, certains supporters ont abandonné leurs voitures sur le bord de la route à un mile du site de l'événement et ont marché le reste du chemin.

"Ce n'est pas comme si quelqu'un se souciait des tailles de foule ou quoi que ce soit", a plaisanté Walz vendredi soir, louant le public lors d'un meeting bondé en dehors de Phoenix.

Ces foules sont maintenant une partie pivotale du nouveau plan pour vaincre Trump.

Cela a attiré l'attention de l'ancien président.

"Oh, donnez-moi une pause", a-t-il grommelé lors d'une conférence de presse jeudi lorsqu'on lui a demandé s'il était préoccupé par la taille des foules de Harris, avant de lancer une réponse longue qui ne fait que souligner l'attention qu'il porte à ses événements.

"J'ai 10 fois, 20 fois, 30 fois la taille de la foule, et ils ne disent jamais que la foule était grande", s'est-il plaint.

Lorsque Biden et Harris ont défié Trump en 2020, la pandémie a empêché les meetings de masse, à l'exception de la fin de la campagne lorsque

Au cours des premières semaines de sa campagne, Harris a connu une augmentation spectaculaire de l'intérêt. La campagne a fait appel à Greg Hale, un vétéran de la logistique démocrate qui a géré l'image de plusieurs campagnes présidentielles et était présent lors de certains rassemblements de Harris ces derniers jours.

Cette augmentation de l'intérêt a entraîné un développement rapide de l'infrastructure de la campagne. Les articles de merchandising se sont envolés en ligne. Les foules de Harris sont remplies de partisans portant des t-shirts, des boutons et des chapeaux de tous styles - une scène beaucoup plus comparable à un meeting de Trump qu'à un meeting de Biden.

"Nous étions tous nerveux à propos du président. Nous allions tous voter pour lui, mais nous étions un peu inquiets de l'opposition", a déclaré Sheila Sigro, une esthéticienne de Livonia, dans le Michigan, qui a attendu plus de sept heures pour voir Harris mercredi.

"Quand le grand virage s'est produit", a-t-elle ajouté, "nous avons vu le momentum en quelques heures et maintenant tout le monde est beaucoup plus enthousiaste, optimiste et énergique."

Appel aux renforts

Le lancement de Harris en tant que porte-drapeau des Démocrates a été comparé à la campagne de Barack Obama en 2008, avec son sous-texte d'optimisme et ses foules nombreuses et enthousiastes. Il n'est peut-être pas étonnant que de nombreux vétérans de cette campagne travaillent désormais pour Harris, ayant été intégrés à l'équipe peu après le retrait de Biden de la course.

David Plouffe, qui a géré la première campagne d'Obama, sert maintenant en tant que conseiller senior de la campagne de Harris. Des vétérans de la campagne de réélection d'Obama en 2012 ont rejoint l'équipe de Harris, notamment Stephanie Cutter et Mitch Stewart. Ils ont été intégrés à une structure toujours dirigée par Jen O'Malley Dillon, la présidente de la campagne Biden que Harris a demandé de continuer dans son rôle.

L'équipe de campagne renforcée était en place la semaine dernière lorsque Harris a lancé sa série de rassemblements la plus intense aux côtés de son nouveau colistier.

"Je pense que ces dernières semaines, vous avez vu des gens du parti démocrate, des gens du secteur privé, beaucoup d'enthousiasme. Les gens veulent s'impliquer et aider, ce qui est formidable. Et je fais partie de ces gens", a déclaré Plouffe sur CNN.

CNN's Aaron Pellish a contribué à cet article.

