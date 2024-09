Harris s'appuie fortement sur un facteur crucial pour son succès.

En pointant du doigt ceux qui réclament des restrictions à l'avortement comme étant "ces hypocrites", elle a exprimé ses préoccupations lors d'une réunion immédiate à Atlanta, affirmant que certaines communautés qui luttent actuellement contre les interdictions d'avortement ont été longtemps ignorées en ce qui concerne les soins de santé des femmes. "Où étiez-vous?" a-t-elle demandé.

La focalisation sur les droits à l'avortement a augmenté tout au long de la semaine suivant la publication d'un rapport par VICE News concernant deux femmes en Géorgie qui ont subi des conséquences fatales en raison d'une attention médicale différée attribuée à l'interdiction de l'avortement de l'État.

À la fin de la semaine, la mère en deuil de l'une des femmes était présente à un événement en direct à Michigan, racontant l'histoire tragique de sa fille à Harris et Oprah Winfrey.

Le vendredi, guidée par Harris, selon les rapports de CNN's Priscilla Alvarez, sa campagne a organisé spontanément un rassemblement en Géorgie. Harris a délivré son discours devant des pancartes proclamant que un tiers des femmes vivent sous une "interdiction de l'avortement de Trump", une phrase qu'elle a répétée tout au long de son discours.

Alvarez a écrit, "Cela m'a rappelé les voyages imprévus qui ont mis Harris au cœur de la campagne de réélection du président Joe Biden, illustrant les types de moments que sa campagne a été rapide à saisir et à amplifier – des problèmes qu'ils croient capables de galvaniser les électeurs et de les motiver à voter."

L'ancien président Donald Trump a controversiellement affirmé qu'il avait rendu service à la nation en nommant des juges à la Cour suprême pour renverser Roe v. Wade, rendant ainsi le problème de l'avortement aux législatures des États. Cependant, les sondages et les élections récentes suggèrent autre chose.

Décès causés par les restrictions à l'avortement

Le rapport de VICE News et de multiples autres témoignages présentés à la Convention nationale démocrate en août ont suscité un intérêt considérable pour les droits à l'avortement, en particulier dans les États où les restrictions sont en vigueur, tels que les États clés de Géorgie et de la Caroline du Nord.

"Je suis simplement désolé", a dit Harris à Shanette Williams, dont la fille de 28 ans, Amber Nicole Thurman, est morte en 2022.

"Et le courage que vous avez tous montré est extraordinaire, car vous avez également appris comment elle est morte", a dit Harris lors de l'événement du Michigan. VICE News a rapporté qu'un comité d'État, qui comprenait des médecins, a publié un rapport confidentiel concluant que la mort de Thurman était évitable.

Thurman, une mère qui prévoyait de suivre des études en soins infirmiers, a découvert qu'elle était enceinte de jumeaux et souhaitait mettre fin à la grossesse. Elle a finalement pris des pilules pour avorter après s'être rendue en Caroline du Nord, qui n'avait pas encore établi ses restrictions actuelles à l'avortement. Thurman a ensuite développé une complication rare qui nécessitait une intervention médicale à l'hôpital. Les chirurgiens ont hésité à opérer car la procédure, connue sous le nom de D&C (dilatation et curettage), est maintenant un délit en Géorgie sauf si la vie de la mère est en danger.

Au cours de sa discussion avec Winfrey, Harris a soutenu que même les restrictions permettant des exceptions en cas de danger pour la vie de la mère ne sont pas suffisantes car elles obligent les professionnels de la santé à déterminer si une femme est au bord de la mort avant de pouvoir intervenir.

Préoccupations des médecins

CNN's Brianna Keilar a interviewé le Dr Nisha Verma, un OB-GYN pratiquant en Géorgie, au sujet des conséquences des interdictions de soins pour les femmes enceintes.

"Nous sommes confrontés à des scénarios extrêmement difficiles où nous essayons de déterminer à quel moment dans la continuité des soins nous pouvons intervenir", a dit Verma. "Il n'y a pas de ligne définie où quelqu'un passe de parfaitement en bonne santé à gravement malade."

"L'ambiguïté de cette loi, l'exception pour les urgences médicales, crée une immense incertitude sur le moment où nous pouvons intervenir dans chaque situation spécifique", a-t-elle ajouté.

Verma a détaillé le traitement d'une patiente qui avait subi une fécondation in vitro et utilisait son dernier embryon, souhaitant concevoir mais découvrant à environ 18 semaines que le fœtus ne survivrait pas. Tout en faisant face à cette situation difficile, Verma a dit que les médecins se demandaient jusqu'à quel point elle devrait être malade avant de pouvoir recevoir les soins appropriés.

"Cela a ajouté à sa souffrance dans une situation déjà difficile", a déclaré Verma.

L'avantage clair de Harris dans les droits à l'avortement

En un sondage New York Times/Siena College, où la course nationale était équilibrée, Harris avait un avantage sur les droits à l'avortement - 54% des électeurs potentiels lui font confiance pour gérer le problème plus efficacement par rapport aux 41% qui font confiance à Trump. Sur plusieurs autres questions importantes dans le sondage, Trump était en tête.

Les forces de Harris dans les droits à l'avortement reposent sur des démographies clés qu'elle espère contribuer considérablement à sa victoire le jour de l'élection. Parmi les jeunes gens âgés de 18 à 29 ans, près des trois quarts ont exprimé leur confiance en Harris sur la question. Parmi les électeurs noirs, 83% ont exprimé leur confiance en Harris, tandis que chez les électeurs hispaniques, c'était 63%.

Par rapport aux électeurs blancs potentiels, les électeurs noirs et hispaniques étaient plus susceptibles de croire que Trump chercherait à mettre en place une interdiction nationale de l'avortement. Cependant, Trump a affirmé le contraire.

Une majorité de électeurs, 61%, dans un sondage KFF publié ce mois-ci, préfèrent une loi fédérale rétablissant les droits à l'avortement dans tout le pays ; Nevertheless, such legislation seems unlikely to pass through the US Senate, which would require a 60-vote supermajority.

La question cruciale de cette année

La grande majorité des électeurs, 89%, perçoivent cette élection comme ayant un impact sur les droits à l'avortement, avec 61% affirmant que cela aura un "impact majeur", selon KFF.

Il n'est pas surprenant que les électeurs tendance à faire confiance au candidat démocrate plus qu'au républicain pour gérer les droits à l'avortement ; however, it is an advantage that has grown since Harris assumed Biden's role, according to the KFF survey.

Les hommes prennent-ils en compte les libertés d'avortement lorsqu'ils votent?

Abortion libertés pourraient ne pas susciter l'enthousiasme chez les hommes. Cependant, CNN a rapporté que lors de la récente Tournée pour la liberté de reproduction dans l'État crucial de Pennsylvanie, la campagne Harris a tenté de rendre les libertés d'avortement plus compréhensibles pour les électeurs masculins en les présentant comme une question d'autonomie personnelle et en mettant en avant les expériences réelles de femmes touchées par les restrictions à l'avortement ainsi que leurs partenaires.

Face aux décès rapportés en raison des restrictions à l'avortement, le débat public sur la politique et la santé des femmes est devenu plus intense.

La mise en avant des droits à l'avortement lors de la récente Convention nationale démocrate a mis en évidence la nécessité pour les décideurs politiques de s'attaquer à ces préoccupations, en particulier dans les États ayant des réglementations strictes sur l'avortement.

Lire aussi: