Harris renforce ses efforts publicitaires avec un avantage monétaire alors qu'Elon Musk fait un don important au Parti républicain de la Chambre, révèle le dernier dossier.

Comités démocratiques nationaux ont connu une augmentation de la collecte de fonds pour leur bataille au Congrès, avec le Parti démocrate cherchant à rendre la Chambre des représentants bleue, collectant collectivement plus du double de leurs homologues républicains en août. Cependant, le comité de campagne de la Chambre républicaine a rapporté une importante donation à six chiffres du milliardaire Elon Musk le mois dernier dans une tentative de préserver leur mince majorité à la Chambre.

Avec les démocrates bénéficiant d'un soutien de donateurs, les récents rapports à la Commission fédérale électorale ont montré plusieurs groupes externes clés augmentant leur activité, tandis qu'un super PAC pro-Trump a lancé une importante vague de dépenses indépendantes pour aider les républicains à combler l'écart.

Tendance ascendante de Harris

La vice-présidente Kamala Harris a réussi à effacer l'avantage financier que Trump avait temporairement pendant l'été, car l'ancien président a surpassé le président Joe Biden dans deux des trois derniers mois avant le retrait de Biden en fin juillet. En août, la campagne de Harris a recueilli près de 190 millions de dollars, plus de quatre fois les 44,5 millions de dollars rapportés comme ayant été donnés à la campagne de Trump ce mois-là.

La campagne de Harris a également dépensé beaucoup plus que la campagne de Trump en août, en dépensant environ 174 millions de dollars. Une grande partie de cela (135 millions de dollars) a été dépensée en publicité alors qu'ils présentaient agressivement leur nouveau candidat aux électeurs. Environ 6,4 millions de dollars ont été dépensés en frais de personnel et 4,5 millions de dollars en envoi de messages texte.

En revanche, la campagne de Trump a dépensé seulement 61 millions de dollars le mois dernier, avec une partie importante (47 millions de dollars) allouée aux achats de médias.

Malgré les importantes dépenses, le compte principal de la campagne de Harris est entré en septembre avec 235 millions de dollars en fonds disponibles, bien plus que les 135 millions de dollars restants dans les caisses de Trump, selon les derniers rapports de la FEC.

Les rapports déposés tard vendredi offrent un aperçu unique de la force financière des candidats.

Les campagnes de Trump et de Harris sont liées à divers comités qui déposent leurs rapports de divulgation selon un calendrier séparé. Le réseau plus large de Harris a rapporté avoir recueilli un total combiné de 361 millions de dollars en août, Nearly three times the 130 million dollars raised by Trump's operation.

Le succès de la collecte de fonds de Harris a contribué de manière significative à l'avantage des démocrates dans les réservations publicitaires automnales, notamment dans les États clés. De plus, Harris et ses alliés submergent la présence de l'ancien président sur les médias sociaux. Depuis que Harris est devenue la porte-drapeau démocrate, les démocrates ont dépensé 137 millions de dollars sur les plateformes numériques - plus de trois fois le montant dépensé par leurs homologues républicains, selon une analyse de CNN des données compilées par AdImpact.

Influence du parti

Les rapports de campagne de vendredi ont montré que le Comité congressional démocrate (DCCC) a recueilli beaucoup plus que son homologue républicain, le Comité national républicain (NRCC), avec 22,3 millions de dollars contre 9,7 millions de dollars. Le DCCC est également entré en septembre avec plus de fonds disponibles - 87,3 millions de dollars contre 70,8 millions de dollars du NRCC. Ces fonds pourraient jouer un rôle important dans la bataille hautement compétitive pour la Chambre, où les républicains défendent une mince majorité.

Une figure notable tentant d'aider les républicains de la Chambre à endiguer le flux de contributions démocrates est le milliardaire Elon Musk, qui a fait un don de 289 100 dollars au bras de campagne républicain de la Chambre en août, représentant le plus important don fédéral de Musk dans ce cycle électoral alors qu'il augmente ses dons aux républicains.

Le magnat de la technologie, classé comme la personne la plus riche du monde, a endossé Trump en juillet. De plus, un super PAC avec lequel Musk s'est récemment associé a augmenté son implication dans la campagne présidentielle, dépensant plus de 40 millions de dollars depuis mi-août, notamment plus de 22 millions de dollars en initiatives de canvassage pour le soutien de Trump. La campagne de Trump, comme rapporté précédemment par CNN, amostly delegated its ground game operation to outside organizations.

Les comités axés sur les courses sénatoriales ont recueilli des montants comparables en août.

Le Comité national républicain du Sénat a recueilli 19,1 millions de dollars, tandis que son homologue démocrate, le Comité

