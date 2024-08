Harris rejette le désir de Trump de résoudre l'immigration

Harris a rappelé à tous que les républicains au Sénat avaient bloqué une proposition législative précédemment convenue, qui comprenait de nombreuses modifications de la politique migratoire, sur ordre de Trump au printemps. La raison de la résistance des républicains était l'intention de Trump d'exploiter la politique frontalière comme un enjeu de campagne.

En cas de son retour à la Maison Blanche, Trump promet des "déportations massives" des immigrants illégaux. La plateforme républicaine stipule que la frontière doit être fermée et que l'"invasion migratoire" doit être stoppée. De plus, la "plus grande opération de déportation" de l'histoire des États-Unis doit être entreprise.

Harris, quant à elle, a été chargée par le président Joe Biden en 2021 de résoudre la crise migratoire à la frontière avec le Mexique, mais elle fait face à des critiques en raison de son mauvais bilan sur ce sujet pendant son mandat de vice-présidente. "Nous savons que notre système d'immigration est défectueux, et nous savons ce que nous devons faire pour le réparer : une réforme complète", a-t-elle déclaré maintenant en Arizona. "Cela comprend une sécurité frontalière renforcée et un chemin mérité vers la citoyenneté."

La démocrate critique également son rival Trump sur le sujet du climat. "En Arizona, vous savez que cette crise est réelle. Il la considère comme une blague", a déclaré Harris en référence à l'ancien président. L'Arizona est particulièrement touché par les conséquences du changement climatique - l'an dernier, la capitale Phoenix a connu des températures supérieures à 43 degrés pendant 31 jours consécutifs.

Trump a régulièrement remis en question le réchauffement climatique d'origine humaine, tandis que Biden l'a décrit comme une "menace existentielle". Le premier jour de son mandat en janvier 2021, il a annulé le retrait des États-Unis de l'accord mondial de Paris sur le climat.

Dans son discours en Arizona, la vice-présidente Harris a insisté sur la nécessité d'une réforme complète de l'immigration, déclarant : "Nous avons besoin d'une sécurité frontalière renforcée et d'un chemin mérité vers la citoyenneté à Glendale". De plus, en réponse aux promesses de Trump de déportations massives, elle a réitéré : "Nous savons que notre système d'immigration est défectueux, et nous devons y remédier à Glendale, tout comme nous combattons le changement climatique dans tout le pays."

Lire aussi: