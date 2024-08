Harris proposera des réductions d'impôts pour la classe moyenne américaine dans le cadre du déploiement de la politique économique.

Beaucoup de ce plan ravive ou prolonge des mesures temporaires que le Président Joe Biden et les démocrates du Congrès ont mises en place dans des packages importants lorsqu'ils contrôlaient le Congrès pendant les deux premières années du mandat de Biden.

La proposition de Harris rétablit le développement du crédit d'impôt pour enfants du Plan de relance américaine à jusqu'à 3 600 $, contre 2 000 $, et appelle à le rendre permanent. Cette amélioration n'était en vigueur qu'en 2021. Biden et les dirigeants démocrates sur la Colline du Congrès ont été insuccès dans leurs efforts pour le Partialement raviver – en partie en raison de son coût élevé. Un projet de loi bipartite qui aurait temporairement renforcé le crédit d'impôt pour enfants est passé à la Chambre plus tôt cette année, mais a été bloqué par les républicains au Sénat.

La proposition comprend également un nouveau crédit d'impôt pour enfants de jusqu'à 6 000 $ pour les familles de la classe moyenne et les familles à faible revenu ayant des enfants pendant leur première année de vie. C'est à ce moment-là que les dépenses de la famille, comme les berceaux, les couches et les sièges auto, peuvent être les plus élevées, et que de nombreux parents doivent prendre un congé de leur travail, a noté la campagne.

La politique économique de Harris étendrait également le crédit d'impôt sur le revenu gagné, connu sous le nom de crédit d'impôt sur le revenu, aux travailleurs de première ligne sans enfants à charge, avec une réduction fiscale de jusqu'à 1 500 $. Le Plan de relance américaine a amélioré le crédit maximum, qui est disponible pour les travailleurs dans des emplois à faible revenu, à environ cette somme, mais l'amélioration du crédit d'impôt sur le revenu n'était en vigueur qu'en 2021.

Le paquet de la vice-présidente appelle à prolonger les subventions plus généreuses de la loi sur les soins abordables qui doivent expirer à la fin de 2025. Cette amélioration, qui a été rendue disponible par le Plan de relance américaine et prolongée par la loi sur la réduction de l'inflation, a contribué à faire augmenter les inscriptions à la couverture Obamacare à des niveaux records.

Le plan proposé par la vice-présidente ne précise pas combien de temps ces dispositions coûteuses seront en vigueur.

La vice-présidente doit présenter officiellement sa politique économique plus tard vendredi lors d'un discours à Raleigh, en Caroline du Nord. CNN a rapporter précédemment que sa politique économique plus large comprendra un plan de quatre ans pour réduire les coûts du logement, y compris une aide à l'acquisition de 25 000 $ pour les primo-accédants à la propriété et des actions visant à stimuler la construction de nouveaux logements, y compris des incitations fiscales pour la construction de maisons d'entrée de gamme. Elle devrait également appeler à un interdiction fédérale de la majoration des prix pour réduire les prix des denrées alimentaires et les coûts quotidiens.

La proposition de réduction d'impôt de la vice-présidente intervient alors qu'elle est constamment attaquée par la campagne Trump, en particulier par le colistier républicain à la vice-présidence, JD Vance, qui l'accuse d'être anti-famille. Vance a déclaré à CBS News ce week-end qu'il voulait augmenter le crédit d'impôt pour enfants à 5 000 $ par enfant. La loi sur la réduction

