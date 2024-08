Harris propose d'augmenter le taux d'imposition des sociétés à 28% pour financer les engagements pris

Suite la présentation de son plan financier en quatre parties promettant des réductions d'impôts pour les travailleurs et les classes moyennes, la candidate à la vice-présidence Kamala Harris a révélé sa stratégie initiale pour financer son programme politique en cas de victoire à l'élection présidentielle.

Dans un communiqué, le représentant de campagne James Singer a déclaré : "En tant que présidente, Kamala Harris priorisera l'établissement d'une économie florissante pour la classe moyenne, en améliorant leur stabilité financière, leur durabilité et leur respect." Son plan représente une approche prudente pour rendre de l'argent aux travailleurs et faire en sorte que les grands patrons et les corporations contribuent équitablement à l'impôt.

L'augmentation proposée des impôts s'aligne sur le soutien du président Joe Biden, mais ne va pas jusqu'au taux de 35 % que Harris avait défendu lors de sa campagne présidentielle en 2020. Cette mesure permettrait de contrecarrer une partie importante de la réduction de l'impôt sur les sociétés de 35 % décidée par l'ancien président Trump en 2017, qui ne prend pas fin comme les dispositions fiscales individuelles du TCJA et qui cessera d'être applicable après 2025.

Selon les estimations du Committee for a Responsible Federal Budget, cette hausse des impôts permettrait de réduire le déficit de 1 000 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Le coût total du package économique de Harris est estimé à 1 700 milliards de dollars sur la même période.

Parallèlement, Trump a défini son programme en proposant de réduire les impôts des entreprises et d'offrir une aide financière aux citoyens. Il a suggéré de réduire le taux d'imposition des sociétés à 15 %. Bien qu'il ait admis lors d'une interview avec Bloomberg Businessweek le mois dernier que réaliser une telle réduction serait difficile, Trump a exprimé son intention de la réduire.

Enfin, Harris a présenté vendredi dernier un plan économique populiste axé sur des politiques visant à rendre l'habitation, les denrées alimentaires, la santé et les soins

