Harris présente son message pour 2024 en attaquant Donald Trump et en soutenant les droits reproductifs.

S'adressant à Lawrence O'Donnell, de la chaîne MSNBC, Mme Harris a déclaré qu'elle présenterait un "écran partagé" entre démocrates et républicains lorsqu'elle entamera sa "tournée des libertés reproductives" en janvier, à l'occasion du 51e anniversaire de l'arrêt Roe v. Wade.

"Je rencontrerai des gens dans tout le pays, de toutes origines et de tous partis politiques, pour leur expliquer que la plupart d'entre nous sont d'accord sur le fait qu'il n'est pas nécessaire d'abandonner sa foi ou ses convictions profondes pour croire que le gouvernement n'a pas à lui dire ce qu'il doit faire de son corps", a déclaré Mme Harris.

Le président Joe Biden aborde l'année 2024 avec une faible cote de popularité, et il talonne M. Trump dans des confrontations hypothétiques dans plusieurs États clés. Mais les démocrates espèrent que l'avortement - qui a été une force énergisante pour les électeurs à la suite de la décision de la Cour suprême renversant Roe l'année dernière - les aidera à nouveau dans les urnes l'année prochaine.

"Dans notre pays, il y a actuellement des femmes qui font des fausses couches dans les toilettes", a déclaré Mme Harris. "Il y a des femmes qui n'ont pas les moyens de se rendre dans un État qui leur permettra d'accéder aux soins de santé dont elles ont besoin et qui souffrent.

Mme Harris estime que les élections de l'année prochaine seront déterminantes pour le sort des droits génésiques. "Il s'agit donc d'une question qui, oui, je crois, sera résolue en novembre de l'année prochaine, car je sais que le peuple américain se bat pour la liberté et croit au droit des femmes à prendre des décisions concernant leur propre corps", a déclaré la vice-présidente.

Selon elle, il s'agit d'une "décision binaire" entre "ceux qui se tiennent debout, comme le président Joe Biden et moi-même, et qui disent que nous faisons confiance aux femmes pour qu'elles soient capables de prendre une décision dans leur intérêt, et que les femmes peuvent nous faire confiance pour protéger leurs libertés fondamentales (...) et, d'un autre côté, ceux qui veulent une interdiction nationale et qui ont le culot de dire aux femmes qui ont survécu à un viol ou à un inceste qu'elles n'ont pas le droit de prendre des décisions sur ce qu'il adviendra de leur corps ensuite".

Les responsables de la campagne de Joe Biden considèrent l'avortement comme une question clé pour les électeurs des élections générales de 2024 - et une question sur laquelle ils ont l'avantage, soulignant le taux de participation élevé et l'enthousiasme des électeurs démocrates lors des dernières élections.

Mme Harris a également cherché à souligner le contraste avec M. Trump, le principal candidat à l'investiture du Parti républicain démocrate (GOP). Fille d'immigrés, elle a réagi aux récents propos de M. Trump selon lesquels les immigrés "empoisonnent le sang de notre pays" en déclarant qu'elle avait été "élevée en sachant qu'il y aura des gens qui utiliseront leur voix d'une manière qui a pour but de déshumaniser".

"C'est un langage qui vise à nous diviser. C'est un langage que les gens ont trouvé, à juste titre, similaire à celui d'Hitler. Et je pense qu'il est extrêmement important que nous nous rappelions les uns aux autres, y compris à nos enfants, que la véritable mesure de la force d'un dirigeant ne repose pas sur ceux qu'il frappe, mais sur ceux qu'il élève", a déclaré M. Harris.

"Et, malheureusement, je pense qu'il y a quelque chose de pervers qui s'est produit dans notre pays au cours des dernières années, qui est de suggérer que la force ressemble à une brute, alors qu'en fait, le vrai caractère d'un leader est quelqu'un qui a de l'empathie, qui a un certain niveau de préoccupation et d'attention pour la souffrance d'autres personnes, et qui ensuite fait quelque chose pour soulager cette souffrance".

Source: edition.cnn.com