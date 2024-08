- Harris plaide pour une pause dans les hostilités dans le conflit de Gaza.

La candidate démocrate à la présidence des États-Unis, Kamala Harris, a de nouveau pris la parole pour appeler à un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza et à la libération des otages. "De nombreux Palestiniens innocents ont perdu la vie, et il est crucial que nous parvenions à une solution", a-t-elle déclaré lors d'une interview sur le réseau américain CNN. "Ce conflit doit prendre fin, et nous devons parvenir à une solution qui garantisse la libération des prisonniers", a-t-elle ajouté. Dans le même temps, elle a souligné le droit d'Israël de se défendre.

Harris s'était déjà exprimée en faveur d'un cessez-le-feu lors de la réunion du Parti démocrate à Chicago la semaine précédente. En ce qui concerne la situation à Gaza, la position du président américain Joe Biden et de Harris est alignée - lors de sa campagne, Harris a manifesté une plus grande compassion pour les difficultés endurées par la population civile palestinienne.

