Harris navigue dans le conflit de Gaza sur la piste de campagne

"Parce que nous croyons en la démocratie, toutes les voix comptent, mais je parle maintenant," a-t-elle déclaré alors qu'un groupe d'environ huit femmes interrompait l'événement avec des messages pro-palestiniens.

Alors que les cris continuaient, Harris est devenue plus directe, déclarant : "Si vous voulez que Donald Trump gagne, alors dites-le. Sinon, je parle."

Cet épisode met en évidence la manière dont Harris navigue les complexités de la guerre Israël-Hamas à la fois sur le plan diplomatique et politique, alors qu'elle dirige maintenant le ticket démocrate.

Le conflit à Gaza s'est avéré être un enjeu clé pour les électeurs progressistes et jeunes, ainsi que pour les communautés arabes américaines et musulmanes. Cela inclut ceux de l'État clé de Michigan, qui est le foyer de importantes communautés arabes américaines et musulmanes, notamment dans des villes comme Dearborn.

Mercredi à Detroit, Harris et son nouveau colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, ont brièvement rencontré en photo les deux dirigeants du Mouvement national des Indécis, une initiative visant à mobiliser les électeurs pendant les primaires démocrates pour manifester leur mécontentement de la gestion par le président Joe Biden du conflit à Gaza.

Layla Elabed et Abbas Alawieh, les cofondateurs du groupe, ont exprimé à Harris et Walz leurs préoccupations concernant l'envoi d'armes à Israël et la situation des civils palestiniens à Gaza, selon un communiqué du groupe.

"La VP était réceptive. Je l'ai remerciée pour l'attention que son équipe accorde à notre demande de réunion concernant un embargo sur les armes. Elle m'a remercié d'être là et pour mon travail," a déclaré Alawieh, qui est un délégué "indécis" à la Convention nationale démocrate, à CNN. "Cela semble prometteur ; nous sommes optimistes qu'elle s'engagera substantiellement avec notre demande d'embargo sur les armes qui arrête l'envoi de bombes pour tuer des gens que nous aimons."

Tandis que le groupe appelle à une réunion, une source familiarisée avec la conversation a déclaré que Harris n'a pas exprimé d'ouverture pour un embargo sur les armes lors de sa conversation avec les dirigeants du groupe mercredi.

"@VP a été claire : elle veillera toujours à ce qu'Israël puisse se défendre contre l'Iran et les groupes terroristes liés à l'Iran," a publié Phil Gordon, conseiller à la sécurité nationale de Harris, sur X jeudi. "Elle ne soutient pas un embargo sur les armes à destination d'Israël. Elle continuera de travailler à protéger les civils à Gaza et à respecter le droit international humanitaire."

Un porte-parole de la campagne de Harris a déclaré lors de l'éphémère rencontre que la vice-présidente "réaffirme que sa campagne continuera d'engager" les membres des communautés arabes, musulmanes et palestiniennes au sujet de la guerre à Gaza.

"La Vice-présidente a été claire : elle veillera toujours à ce qu'Israël puisse se défendre contre l'Iran et les groupes terroristes liés à l'Iran," a déclaré le porte-parole. "La Vice-présidente se concentre sur la sécurisation d'un cessez-le-feu et d'un accord sur les otages actuellement sur la table."

"Comme elle l'a dit, il est temps que cette guerre se termine d'une manière où : Israël est sécurisé, les otages sont libérés, la souffrance des civils palestiniens prend fin, et le peuple palestinien peut réaliser son droit à la dignité, à la liberté et à l'autodétermination," a ajouté le porte-parole.

Comme Biden, Harris se trouve sur un fil politique et diplomatique qui n'est pas entièrement sous son contrôle. Alors que la Maison Blanche espère un accord sur les otages et le cessez-le-feu qui mettrait fin aux combats à Gaza et réduirait les tensions régionales, le pouvoir de conclure un tel accord repose sur Hamas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu - ni l'un ni l'autre n'ayant donné leur accord final.

Les officiels américains se sont frustrés que les progrès vers un accord semblent bloqués, malgré ce qu'ils disent être des différences limitées sur le papier entre les deux parties. L'assassinat récent d'un haut responsable de Hamas à Téhéran, believed to have been carried out by the Israelis, a également entravé les progrès vers un accord.

Cela laisse les États-Unis avec des options de plus en plus limitées pour mettre fin à la crise humanitaire, malgré les retombées politiques potentielles pour Harris en novembre.

Les manifestants pro-palestiniens ont pressé les États-Unis d'exercer une pression sur Israël en utilisant les ventes d'armes et d'autres aides comme levier - des décisions qui, pour l'instant, ne reviennent pas à Harris. Alors que Biden a déclaré qu'il retiendrait certains envois d'armes à Israël, il n'a pas encore pris de mesures majeures qui couperaient l'aide américaine à son allié.

"Elle est la vice-présidente de Joe Biden et, pour l'instant, la sécurité nationale est dirigée depuis la Maison Blanche," a déclaré la représentante du Michigan Debbie Dingell, qui a assisté au meeting de Harris à Detroit mercredi et qui a été claire sur la nécessité d'aborder frontalement la question de Gaza dans son État. "Je pense qu'ils veulent voir et comprendre qu'elle se soucie, et quelle est la stratégie pour le Moyen-Orient. Et elle marche sur une ligne très délicate là. Mais je crois que sa compréhension de cette communauté et sa prise de contact est cruciale," a déclaré Dingell à Kasie Hunt sur "CNN This Morning."

Biden a inclus Harris dès le début dans ses relations avec Netanyahu, et elle était présente cette semaine dans la Situation Room de la Maison Blanche pour une réunion des principaux responsables de la sécurité nationale pour discuter des tensions croissantes au Moyen-Orient.

En substance, ses positions ne sont pas en opposition avec celles de Biden. Derrière les coulisses, elle a plaidé pour une approche plus empathique envers les Palestiniens et en public, elle a parfois adopté un ton plus ferme que Biden lorsqu'elle discute de la situation à Gaza.

"Nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance, et je ne me tairai pas," a-t-elle déclaré le mois dernier après avoir rencontré Netanyahu à Washington.

Lorsqu'elle a brièvement parlé avec Harris mercredi, Elabed a fondu en larmes et a déclaré : "Les électeurs du Michigan veulent vous soutenir, mais nous avons besoin d'une politique qui sauvera des vies à Gaza dès maintenant. Je rencontre des membres de la communauté tous les jours au Michigan qui perdent des dizaines et des centaines de membres de leur famille à Gaza. Pour l'instant, nous avons besoin d'un embargo sur les armes."

Le mouvement non engage a demandé une réunion avec Harris au sujet de leurs revendications en matière de politique, ainsi que du temps de parole à la Convention nationale démocrate et une formulation dans le programme du parti favorable à un cessez-le-feu permanent à Gaza et à un embargo sur les armes à destination d'Israël.

La campagne "Écoutez le Michigan" a lancé une opération pour encourager les Démocrates à voter "non engage" dans la primaire présidentielle démocrate de l'État. Cette opération a mobilisé plus de 100 000 personnes pour voter "non engage" et a remporté plus de 57 % des voix à Dearborn, où vivent de grandes communautés arabes américaines et musulmanes, contre 40 % pour Biden.

Le maire de Dearborn, Abdullah Hammoud, a déclaré à CNN la semaine dernière qu'il et d'autres dirigeants du mouvement non engage étaient impatients d'en savoir plus sur Harris et optimistes quant à sa présence en tête de liste des Démocrates.

"J'espère que la vice-présidente Harris tracera un nouveau cours", a déclaré Hammoud. "Je pense qu'elle pourra avoir une conversation significative sur ce qui est arrivé au mouvement non engage plus large en novembre si elle est capable de tracer un nouveau cours."

Assad Turfe, le chef adjoint du comté de Wayne qui a soutenu le mouvement non engage pendant la candidature de Biden, a déclaré jeudi à CNN qu'il soutenait maintenant Harris, affirmant qu'elle "incarne l'esprit véritable de notre nation et de nos valeurs".

"En tant que personne qui suit de près la guerre à Gaza, je suis fermement convaincu que nous avons besoin d'un cessez-le-feu permanent maintenant. Lorsque je prends des décisions, je me base sur les informations disponibles, et pour l'instant, la vice-présidente Harris nous donne la meilleure chance d'obtenir la paix dans cette région à l'avenir", a déclaré Turfe dans une déclaration à CNN.

"De plus, elle offre aux communautés de couleur les meilleures opportunités pour créer du succès ici en Amérique."

Ali Main de CNN a contribué à cet article.

En réponse aux préoccupations du groupe, Harris a reconnu la demande de réunion concernant l'embargo sur les armes, en exprimant sa réceptivité à leur demande d'attention. Cependant, son conseiller en matière de sécurité nationale a par la suite précisé que Harris ne soutient pas un embargo sur les armes à destination d'Israël.

Compte tenu du rôle de Harris dans la liste démocrate et du conflit Israël-Hamas étant un enjeu clé, ses interactions avec les organisations pro-palestiniennes et leurs appels à mettre la pression sur Israël sont un élément important de sa politique dans ce domaine.

Lire aussi: