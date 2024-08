Harris fait de la lutte contre le prix une priorité

Le Parti démocrate surf sur une vague d'euphorie après la nomination de Kamala Harris à la présidence, mais jusqu'à présent, elle n'a pas soutenu cela par des réalisations concrètes. Cependant, elle fait maintenant clairement savoir où devrait se concentrer sa politique : réduire le coût de la vie dans des domaines clés.

La candidate à la présidence américaine Kamala Harris prévoit de faire de la réduction du coût de la vie pour les citoyens sa priorité absolue si elle remporte l'élection. Elle réduira les impôts pour la classe moyenne, s'attaquera aux prix excessifs des denrées alimentaires, aux coûts élevés du logement et à la majoration des loyers, a annoncé son équipe de campagne. Son rival, Donald Trump, l'avait précédemment accusée d'être en partie responsable de l'"inflation terrible" en tant que vice-présidente lors d'une conférence de presse.

Bien que le président Joe Biden se soit retiré de la candidature le 21 juillet, le Parti démocrate s'est rapidement rallié derrière Harris en tant que nouvelle candidate. Cependant, ses déclarations politiques sont restées floues. Vendredi après-midi (14h45, heure locale, 20h45 UTC), elle devait prononcer un discours détaillant son programme économique dans l'État américain de Caroline du Nord. Son équipe de campagne avait déjà révélé certains détails. Harris souhaite mettre en place un ensemble de mesures pour réduire les "coûts pour les familles américaines" dans les 100 premiers jours de sa présidence. Elle prévoit d'apporter un soulagement aux parents ayant des revenus moyens ou faibles grâce à un nouveau crédit d'impôt de 6 000 dollars (environ 5 460 dollars) pour la première année de la vie de leur enfant.

Harris veut lutter contre la majoration des loyers

Elle souhaite également faire adopter une loi contre la "majoration des prix" des denrées alimentaires et lancer une initiative pour construire trois millions de nouveaux logements en quatre ans, tout en engageant des poursuites judiciaires contre la majoration des loyers par les sociétés immobilières.

L'ancien président Trump a accusé Harris de ne pas avoir combattu l'inflation pendant son mandat de vice-présidente lors de sa conférence de presse jeudi soir (heure locale). Il a déclaré : "Le jour un pour Harris était déjà il y a trois ans et demi. Où était-elle ? Et pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ?"

Entouré de produits alimentaires et de pancartes montrant les augmentations de prix, le populiste de droite a commenté : "Le bacon est au plafond !" entre autres choses.

Sous la présidence de Biden, qui a pris ses fonctions début 2021, l'inflation a atteint 9,1 % en juin 2022, le plus haut niveau depuis presque 40 ans. Les principales causes étaient la pandémie de COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le taux d'inflation a ensuite diminué considérablement.

Ce mercredi, le département du Travail des États-Unis a annoncé que l'indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 2,9 % par rapport à la même période de l'année précédente, la plus faible augmentation depuis mars 2021. Cependant, de nombreux citoyens américains continuent de lutter contre les effets des taux d'inflation élevés des dernières années.

Médicaments moins chers pour soulager les seniors

Les prix élevés des médicaments sur ordonnance pèsent également sur de nombreux citoyens. Avec Biden, Harris a annoncé une "réduction historique" des prix de dix médicaments pour les seniors mercredi. L'accord avec les compagnies pharmaceutiques apportera un soulagement de 1,5 milliard de dollars pour les seniors seuls en 2026.

Harris et Biden ont également tenu leur premier événement de campagne commun depuis le retrait de la candidature de Biden mercredi, démontrant l'unité. Le octogénaire est apparu en bonne forme à l'événement dans l'État du Maryland, faisant exprès de se tromper sur le nom du rival, "Donald Dump ou Donald Whatever" ("dump" signifie décharge), et louant Harris comme étant un "damn good president" en devenir.

Biden doit également prononcer un discours lors de la convention nationale démocrate la semaine prochaine à Chicago. Après que Harris ait déjà été couronnée candidate à la présidence par vote électronique début août, la quinquagénaire acceptera officiellement la nomination lors de la convention.

Trump a été mis sur la défensive par la vague d'enthousiasme suscitée par la candidature de Harris chez certains électeurs, et les derniers sondages ont montré qu'elle le devance légèrement. Lors de sa conférence de presse, le populiste de droite a poursuivi ses attaques personnelles contre Harris, la qualifiant notamment d'intelligente, entre autres choses.

L'agenda économique de Kamala Harris met l'accent sur la réduction du coût de la vie, y compris la lutte contre les coûts élevés du logement et les prix excessifs des denrées alimentaires. Dans le cadre de ses plans, elle prévoit de réduire les impôts pour la classe moyenne, de lutter contre la majoration des loyers et de faire adopter une loi contre la majoration des prix des denrées alimentaires.

Les prix de l'immobilier, bien qu'ils ne soient pas mentionnés directement dans l'agenda économique de Harris, pourraient potentiellement être impactés par ses plans de construction de trois millions de nouveaux logements en quatre ans et d'engager des poursuites judiciaires contre la majoration des loyers par les sociétés immobilières.

