Harris et Walz vont faire une tournée en bus en Pennsylvanie avant la convention démocrate.

C'est un mouvement qui souligne à quel point le ticket Harris-Walz est déterminé à concurrencer l'État de Pennsylvanie et ses 19 grands électeurs. Peu après que Walz a été annoncé comme colistier de Harris, le duo a organisé son premier meeting à Philadelphie, la plus grande ville de l'État, et a entamé un tour de plusieurs jours dans les États clés. Dimanche, le duo, ainsi que leurs conjoints respectifs, Doug Emhoff et la première dame du Minnesota Gwen Walz, seront ensemble pour la première fois sur la campagne. L'objectif est d'organiser un ensemble d'événements intimes avec les électeurs, allant des lancements de campagne à des arrêts dans les magasins locaux.

La campagne dispose de 36 bureaux coordonnés et de 300 employés en Pennsylvanie, où Harris est déjà venue sept fois cette année. La campagne s'est vantée d'avoir une opération de bénévolat robuste : plus de 43 000 personnes se sont inscrites pour être bénévoles dans l'État clé depuis que Harris a annoncé sa candidature il y a un mois.

La campagne de Harris envisage également d'organiser un meeting mardi à Milwaukee dans l'État clé du Wisconsin, à environ 145 kilomètres du site de la convention démocrate à Chicago, selon une source impliquée dans les discussions.

L'accession de Harris à la tête du ticket démocrate semble avoir uni le parti et ramené la course contre l'ancien président Donald Trump à une course serrée. La Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan constituent la fameuse muraille bleue d'États que Trump a remportés en 2016 et que les démocrates espèrent récupérer pour Biden en 2020.

Entre-temps, Trump doit tenir un meeting de campagne samedi à Wilkes-Barre, en Pennsylvanie, ce qui constituera sa deuxième visite dans l'État depuis qu'il a survécu à une tentative d'assassinat le 13 juillet à Butler, située à une heure au nord de Pittsburgh.

La Pennsylvanie a connu une vague de publicité depuis que Biden a quitté la course et a bouleversé la course à la présidentielle de 2024. Sept États clés ont été le théâtre de plus de 212 millions de dollars de dépenses publicitaires ces dernières semaines, la Pennsylvanie représentant 70,6 millions de dollars de cette somme. Et dans ces sept États clés, les républicains dépassent les démocrates en termes de dépenses publicitaires, d'environ 109 millions de dollars contre 99 millions de dollars.

