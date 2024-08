- Harris et Walz vont commencer une tournée.

Le lendemain de leur grand lancement, Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, et son nouveau colistier, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, entament une tournée dans des États particulièrement disputés. Le duo démocrate lance sa campagne à Philadelphie, l'État pivot le plus important de Pennsylvanie, suivi d'apparitions au Wisconsin et au Michigan, marquant le début de la phase intense de la campagne. Pendant ce temps, le républicain en fonction, Donald Trump, envoie son colistier, J.D. Vance, dans les mêmes États.

Harris et Walz ont été accueillis par des applaudissements tonitruants à Philadelphie mardi soir (heure locale). Après la décision de Joe Biden de ne pas se représenter, Harris est passée à l'avant-plan. Sa nomination officielle était initialement prévue lors de la Convention nationale démocrate de Chicago du 19 au 22 août, mais a été avancée pour des raisons bureaucratiques et conduite numériquement.

Lors de leur première apparition commune, Harris affichait une grande confiance. "Nous avons le momentum, et je sais exactement ce qui nous attend", a déclaré la quinquagénaire en louant son colistier, un leader - Walz est "le genre de vice-président que mérite l'Amérique". Elle a mis en avant le soutien de Walz aux vétérans, aux syndicats, aux droits à l'avortement et aux lois sur les armes à feu plus strictes, entre autres.

Walz cible Trump et Vance

Walz, gouverneur du Minnesota depuis 2019 et ancien représentant à la Chambre pendant de nombreuses années, est connu pour son naturel terre-à-terre et sa manière directe de communiquer les messages politiques. Avant de entrer en politique, il a travaillé comme enseignant pendant de nombreuses années. Il est marié et a deux enfants, et son épouse, Gwen, est également enseignante.

Beaucoup ont été surpris que Harris choisisse finalement un candidat sans grande notoriété nationale. En prenant ses fonctions, Walz a immédiatement lancé une attaque verbale contre l'opposition républicaine, se moquant de Trump et de Vance et les accusant de mensonges. "Donald Trump ne se bat pas pour vous ou votre famille", a-t-il déclaré de l'ancien président. Il a ensuite ajouté, en évoquant son propre enfance dans le Nebraska rural, "Il n'a jamais été assis à une table de cuisine comme celle où j'ai grandi, en se demandant comment payer les factures. Il était à son country club de Mar-a-Lago, en cherchant comment réduire les impôts pour ses amis riches".

Pour le colistier de Trump, Vance, Walz avait de l'ironie à revendre : "Comme tous les gens normaux avec lesquels j'ai grandi dans le cœur du pays, J.D. est allé à Yale, a fait financer sa carrière par des milliardaires de la Silicon Valley, puis a écrit un best-seller pour critiquer les gens de son État natal". Le public a répondu au vice-président plaisantin par des acclamations bruyantes.

Les donations continuent d'affluer

Le "momentum" profite également financièrement à Harris et Walz. Selon The New York Times, le duo a recueilli plus de 20 millions de dollars (environ 18 millions) en dons de campagne mardi seul (environ 18 millions). La plateforme de financement ActBlue, affiliée aux démocrates et bénéficiant également à d'autres candidats, a rapporté en moyenne 3 millions de dollars (environ 2,7 millions) par heure en donations en moins d'une demi-journée.

Les démocrates ne surfent pas seulement sur une petite vague de succès, mais aussi financièrement. L'entrée de Harris dans la course à la Maison Blanche a également suscité l'enthousiasme parmi les célébrités d'Hollywood. Par exemple, le mannequin Chrissy Teigen a partagé une photo d'elle-même portant un tee-shirt Harris sur Instagram. L'actrice oscarisée Jamie Lee Curtis a publié une photo de Harris et Walz sur la même plateforme avec la légende : "Allez, America !"

À l'événement organisé par Harris et Walz au Wisconsin, le groupe indie Bon Iver assurera la musique, comme précédemment vu avec la rappeuse Megan Thee Stallion lors d'une apparition solo de Harris. Les spéculations vont maintenant bon train pour savoir si des noms encore plus grands pourraient bientôt faire campagne publiquement pour les démocrates, comme Beyoncé ou Taylor Swift.

Trump déblatère sur Truth Social

L'opposition républicaine, après l'annonce de Walz comme vice-président, a cherché à présenter le duo comme extrême. "C'est le duo le plus radical de l'histoire américaine", a écrit Trump sur sa plateforme en ligne Truth Social. "Il n'y en a jamais eu comme ça, et il n'y en aura jamais". Le septuagénaire a également décrit Harris comme "folle". Son colistier, Vance, a utilisé un langage similaire. Le choix, a-t-il dit, "met en évidence à quel point Kamala Harris est radicale". Il a accusé la démocrate de "faire partie de l'aile Hamas de son propre parti".

Walz est particulièrement soutenu par l'aile gauche des démocrates, qui prône une position plus critique envers Israël que le centre du parti. Il a régulièrement remis en question la politique moyen-orientale de l'administration Biden. Jusqu'à présent, Walz a été plutôt réservé dans ses commentaires sur la situation au Moyen-Orient.

Walz n'est pas un candidat purement de gauche. Il a également reçu le soutien du centre du parti, comme de l'ancien président Barack Obama. Obama a loué son collègue partisan Harris pour avoir choisi un "partenaire idéal". Walz, a-t-il dit, a "les valeurs et l'intégrité pour nous rendre fiers". Le président Biden a également exprimé son approbation.

Les enfants ont joyeusement acclamé le gouverneur Tim Walz lorsqu'il a pris la parole à l'événement, mettant en avant son soutien aux questions importantes pour les familles, comme l'éducation et les soins de santé abordables. Walz, père de deux enfants, a insisté sur la nécessité de politiques qui priorisent le bien-être et le succès futur des enfants.

Lire aussi: