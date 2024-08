- Harris et Walz se produisent en duo démocrate pour la première fois

Candidate démocrate à la présidence Kamala Harris et son colistier Tim Walz ont effectué leur première apparition de campagne commune à Philadelphie, en Pennsylvanie, accueillis par des acclamations tonitruantes de leurs partisans.

Harris, qui a lancé sa campagne présidentielle il y a seulement deux semaines, s'est adressée à la foule en tant que candidate officielle du Parti démocrate. "Nous sommes les outsiders dans cette course", a-t-elle déclaré en référence à sa campagne contre le républicain en fonction Donald Trump et son colistier J.D. Vance. "Mais nous avons de l'élan, et je sais exactement ce que nous affrontons."

Plus tôt dans la journée, Harris avait annoncé Walz comme son colistier. Agé de 60 ans, il est gouverneur du Minnesota depuis 2019 et a précédemment été représentant à la Chambre des représentants des États-Unis. Avant d'entrer en politique, il était enseignant.

Avec Walz à ses côtés, Harris a déclaré à Philadelphie : "Nous avons un leader qui est le genre de vice-président que mérite l'Amérique". Elle a mis en avant le parcours politique de Walz, notamment son soutien aux anciens combattants, aux syndicats, au droit à l'avortement et aux lois sur les armes à feu plus strictes.

Dans son discours, Harris a également invoqué le Rêve américain, déclarant : "Seulement en Amérique deux enfants de la classe moyenne - une fille d'Oakland, en Californie, élevée par une mère travailleuse, et un fils du Nebraska qui a grandi à la ferme - peuvent tous les deux arriver à la Maison Blanche ensemble."

Au cours de leur apparition de campagne, Harris a mentionné l'élection à venir, déclarant : "Nous sommes prêts à lutter pour nos valeurs lors de l'élection à venir". De plus, en discutant de l'importance de leur colistier, Harris a déclaré : "Tim Walz sera un atout inestimable dans notre lutte pour gagner cette élection."

Lire aussi: