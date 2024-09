Harris et Walz comptent sur leur amitié.

La course politique américaine est à son apogée. Suite au soutien public de Taylor Swift à la candidate à la présidence Kamala Harris, les Démocrates américains mettent en avant leur "ère Kamala". Les bracelets d'amitié Harris-Walz se sont également transformés en articles prisés.

La vice-présidente Kamala Harris affronte l'ex-président Donald Trump dans la course à la Maison Blanche. Avec le soutien de la mégastar Taylor Swift, les Démocrates de Harris profitent de son appui.

Des panneaux publicitaires numériques à New York, dans Times Square, et sur le Strip de Las Vegas promeuvent Harris et son colistier, Tim Walz. L'influence de Swift est évidente, comme le souligne le Hollywood Reporter. L'article mentionne notamment "Nous sommes dans notre ère Kamala !" ou encore "Nous sommes dans notre ère Kamala !"

Un panneau affichait : "Un nouveau chemin vers l'avenir... êtes-vous prêt(e) ?" ("Un nouveau chemin vers l'avenir... êtes-vous prêt(e) ?"). Les slogans sont inspirés de "The Eras Tour" de Swift et de "...Ready for It?", un titre de son album "Reputation". De plus, les bracelets d'amitié Harris-Walz sont commercialisés dans le cadre de la campagne. Ces bracelets sont un must-have pour les fans de Swift lors de ses concerts de "The Eras Tour".

Une augmentation des inscriptions

Swift a publiquement soutenu Harris après leur débat télévisé sur Instagram. "Je vais voter pour Kamala Harris et Tim Walz lors de l'élection présidentielle de 2024", a-t-elle déclaré dans son post. "Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour les droits et les sujets que je pense avoir besoin d'un combattant pour les représenter. Je pense qu'elle est une dirigeante intelligente et douée et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme, pas le chaos."

Swift a également exhorté ses fans à s'inscrire pour voter. "J'ai fait mes recherches et j'ai fait mon choix. [...] N'oubliez pas, vous devez être inscrit pour voter." Les followers de Swift semblaient inspirés par son appel à l'action, car le site d'informations sur le vote "Vote.gov" a reçu un total de 405 999 visiteurs en 24 heures qui ont été redirigés vers le site à partir d'une histoire Instagram de la chanteuse. Cette augmentation du trafic a été confirmée par un porte-parole de l'Agence des services généraux (GSA) au magazine américain "Variety".

Malgré l'augmentation des inscriptions, certains fans de Swift ont exprimé leur désaccord avec le soutien de Swift, en déclarant : "Je ne vais pas laisser mes convictions politiques être dictées par une chanteuse."

Face à l'intensité de la course politique, certaines personnes ont choisi de rester neutres, en déclarant : "Je ne vais pas choisir un camp dans cette élection divisive."

