- Harris et Waltz débutent - "Nous avons le coup de pouce"

Sous des applaudissements tonitruants, la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris, et son nouveau colistier, Tim Walz, ont fait leur première apparition commune lors d'un meeting à Philadelphie, en Pennsylvanie, lançant ainsi une tournée dans des États pivots qui pourraient jouer un rôle crucial lors de l'élection de novembre.

"Nous sommes les outsiders dans cette course", a déclaré Harris au sujet de la campagne contre le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, et son colistier J.D. Vance. Bien qu'elle ne soit entrée en scène que deux semaines plus tôt, suite à la décision du président Joe Biden de ne pas se représenter, elle estime qu'ils ont le vent en poupe et sait exactement à quoi s'attendre.

Avec Walz à ses côtés, Harris a déclaré avoir un leader qui est "le genre de vice-président que l'Amérique mérite". La candidate de 59 ans a salué le parcours politique de Walz, mettant en avant son soutien aux vétérans, aux syndicats, aux droits à l'avortement et aux lois sur les armes à feu plus strictes. Quelques heures plus tôt, elle l'avait choisi comme colistier.

Walz, 60 ans, est gouverneur du Minnesota depuis 2019 et a Previously served as a representative in the House. Avant d'entrer en politique, il était enseignant. Marié et père de deux enfants, Walz est connu pour sa simplicité et son style de communication direct. Sa femme, Gwen, est également enseignante.

Walz passe Immediately à l'offensive

Dans son nouveau rôle, Walz n'a pas perdu de temps pour attaquer l'opposition républicaine. Le sexagénaire a moqué Trump et Vance, les accusant de mensonges. "Donald Trump ne se bat pas pour vous ou votre famille", a déclaré Walz au sujet de l'ancien président, ajoutant qu'il "n'a jamais été assis à une table de cuisine comme celle où j'ai grandi, à se demander comment payer les factures. Il était à son country club de Mar-a-Lago, à trouver comment baisser les impôts pour ses riches amis".

De Vance, Walz a déclaré sarcastiquement : "Comme tous les gens normaux avec qui j'ai grandi dans le cœur du pays, J.D. est allé à Yale, a vu sa carrière financée par des milliardaires de la Silicon Valley, puis a écrit un best-seller pour critiquer les habitants de son État natal".

Trump les a qualifiés de "duo radical"

Avant leur apparition, Trump avait critiqué Harris et Walz sur sa plateforme Truth Social, les qualifiant de "duo le plus radical de l'histoire américaine". Il avait également qualifié Harris de "folle".

Vance, colistier de Trump, a connu des débuts difficiles ces dernières semaines. S'adressant aux journalistes, il a repris les propos de Trump, affirmant que l'ajout de Walz met en évidence "à quel point Kamala Harris est radicale" et qu'elle est "alignée avec l'aile Hamas de son propre parti".

Walz est particulièrement soutenu par l'aile gauche du Parti démocrate, qui prône une position plus critique sur Israël que le centre du parti. Walz lui-même s'est relativement peu exprimé sur la situation au Moyen-Orient jusqu'à présent.

**Des soutiens sont également venus de l'intérieur du parti, notamment de l'ancien président américain Barack Obama. Il a salué le choix de Harris d'un "partenaire idéal". Walz a "les valeurs et l'intégrité pour nous rendre fiers".

